Hà Nội: CSGT truy vết phương tiện, ngăn nữ sinh 16 tuổi đi xe taxi với người lạ

Khoảng 15h50 ngày 20/9, gia đình anh C.V.M (SN 1983, trú tại xã Ứng Hòa, Hà Nội) phát hiện con gái tên là Q (SN 2010) không có mặt tại nhà, nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Trích xuất camera tại khu dân cư, anh M phát hiện con gái đã lên một xe taxi biển kiểm soát 19H-050.xx, nhưng chưa rõ di chuyển đi đâu.

CSGT rà soát tại khu vực bến xe Nước Ngầm để tìm kiếm nữ sinh.

Lo lắng cho con, gia đình anh M liên hệ với đơn vị thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương triển khai xác minh thông tin phương tiện và hành trình di chuyển.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, qua rà soát, nhận định chiếc taxi chở nữ sinh Q có khả năng di chuyển về khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), đơn vị đã liên hệ Đội CSGT đường bộ số 14 để phối hợp tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 nhanh chóng chỉ đạo tổ công tác khẩn trương rà soát khu vực các bến xe và địa bàn lân cận.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe taxi biển kiểm soát 19H-050.xx đang dừng gần khu vực Bến xe Nước Ngầm nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng bàn giao cháu Q cho gia đình.

Lúc này, lực lượng chức năng xác định Q đang ở trên xe cùng một nam thanh niên, dự kiến đón xe khách đi Thanh Hóa vào khoảng 18h. Cảnh sát đã đưa cháu Q và người liên quan về Công an phường Yên Sở để làm việc.

Sau khi đón con trở về, gia đình anh C.V.M đã viết thư cảm ơn Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) cùng Đội CSGT số 14 Hà Nội đã phối hợp tìm kiếm, kịp thời hỗ trợ gia đình.