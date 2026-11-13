Hà Nội: CSGT tăng cường xử lý xe tải vi phạm vào ban đêm quanh các công trình xây dựng

Khuya 12/11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Một tài xế xe tải độ đèn trợ sáng bị CSGT xử lý vào đêm 12/11.

Chỉ huy Đội CSGT số 10 cho biết, tuyến đường trọng điểm Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung hiện kết nối với nhiều khu vực đang có các công trình xây dựng. Thời gian qua, địa bàn này có nhiều xe tải lưu thông, nhất là vào ban đêm.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và phòng ngừa tai nạn, Đội CSGT số 10 thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động cả ngày lẫn đêm, phát hiện và xử lý phương tiện xe tải vi phạm.

Đáng chú ý, vào các buổi tối, lượng xe tải chở bùn đất, vật liệu xây dựng... lưu thông qua tuyến đường nêu trên vẫn khá đông. Cùng với bụi mù mịt, tình hình giao thông đoạn đường quanh Bến xe Yên Nghĩa gây khó khăn cho người đi đường.

Ánh sáng của đèn độ gây lóa mắt người đối diện, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

"Nhiều xe tải lắp thêm đèn trợ sáng, sử dụng còi hơn vào ban đêm khiến cho những người lưu thông ngược chiều bị lóa mắt, giật mình tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn", chỉ huy Đội CSGT số 10 nói và cho hay, việc bấm còi inh ỏi trong khu dân cư đô thị vào ban đêm còn gây ô nhiễm tiếng ồn.

Trong ca tuần tra tối và khuya 12/11, lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 đã phát hiện, xử phạt tài xế 7 xe tải sử dụng còi hơi và lắp đèn trợ sáng trái quy định.

Anh Phạm Chi N (SN 2004, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) - một trong các tài xế bị xử lý cho biết, bản thân chỉ lái thuê, còn xe tải đã được chủ phương tiện lắp sẵn còi hơi và độ đèn trợ sáng.

"Khi chạy trên đường đông xe máy, tôi bấm còi hơi thấy nhiều người đi đường giật mình. Tôi sẽ báo lại chủ xe để tháo bỏ còi hơi", anh N cam kết.

Cận cảnh giàn còi hơi được lắp trên nóc cabin xe tải.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi vi phạm lắp thêm đèn trợ sáng trái quy định bị xử phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Còn sử dụng còi hơi khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống đèn chiếu sáng đang hoạt động bị xử phạt 900.000 đồng.

CSGT cho biết thêm, với các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi độ đèn chiếu sáng và còi hơi, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chủ phương tiện hoặc tài xế tháo dỡ các phụ kiện độ, chế.

Nhiều tài xế cam kết, họ sẽ tháo bỏ đèn trợ sáng và còi hơi khi ký biên bản vi phạm.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều tổ tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý nghiêm các xe tải vi phạm (độ còi hơi, đèn chiếu sáng, cơi nới...) trên tuyến đường quốc lộ 6 và xung quanh các công trình xây dựng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, các tài xế cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông để tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Bên cạnh đó, trung tâm đăng kiểm phải kiên quyết yêu cầu chủ xe có hành vi độ đèn chiếu sáng, còi hơi, đưa phương tiện về trạng thái đúng quy định.