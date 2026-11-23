Sáng và trưa 23/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều động nhiều tổ công tác triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại những tuyến đường và địa bàn trọng điểm.

Tình trạng người lái xe máy và sử dụng điện thoại luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thuộc phường Thanh Xuân, một tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 tập trung tuyên truyền, xử lý các trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy dùng tay sử dụng điện thoại di động, shipper chở hàng cồng kềnh, xe kéo tự chế.

Đại úy Phan Mạnh Hùng (cán bộ CSGT) cho biết, thời gian qua, các đơn vị thường xuyên nhắc nhở, xử lý người điều khiển xe máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển. Tuy nhiên, một số trường hợp là shipper hay tài xế xe ôm công nghệ chở khách vẫn vi phạm.

"Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại khiến người lái mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát và đi chậm gây cản trở các phương tiện khác. Có tài xế ngang nhiên sử dụng điện thoại dù xe đang chở khách phía sau", đại úy Hùng nhấn mạnh.

Nhiều tài xế chở hàng bị CSGT xử lý do dùng điện thoại dù đang lái xe trên đường đông đúc.

Anh H.Q.H (SN 1995, trú tại Hưng Yên) - một trong bốn shipper bị cảnh sát xử lý trưa 23/11 do điều khiển xe mô tô BKS 36B8-265.xx, một tay cầm điện thoại gọi điện khi xe đang lưu thông. Người này trình bày: "Em thường xuyên nhận và giao đơn hàng, nên có lúc phải nghe điện thoại khi đang lái xe".

Một shipper khác là anh H.V.B (SN 1982, quê ở tỉnh Tuyên Quang) bị lập biên bản cho chở hàng hóa cồng kềnh và sử dụng điện thoại, nói: "Tôi mới xuống Hà Nội làm nghề giao hàng, chưa thuộc đường đi nên đành mở điện thoại để xem bản đồ".

Tài xế có thể dùng giá đỡ điện thoại gắn trên xe, song không được lạm dụng việc này để dùng điện thoại.

Nhiều shipper khác khi bị cảnh sát phát hiện và xử lý thì tìm lý do để biện minh như ''phải nghe cuộc gọi của khách hàng'', ''người nhà gọi'' hoặc ''xem thông báo của ứng dụng''... Với những hành vi này, CSGT sử dụng máy quay chuyên dụng để ghi hình làm căn cứ.

Theo đại úy Phan Mạnh Hùng, tài xế mô tô, xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người vi phạm bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

"Các tài xế đều viện nhiều lý do để trình bày, tuy nhiên, đây là hành vi nguy hiểm dễ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, nên lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm. Ngoài lập biên bản, tổ công tác còn quán triệt các tài xế không tái vi phạm, tự giác chấp hành", CSGT nói.

Cũng theo Đội CSGT số 7, tài xế ô tô hay xe máy tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện.

Trường hợp thường xuyên phải xử lý thông tin trên điện thoại hoặc bắt buộc tương tác với khách hàng như tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng, tốt nhất tài xế cần chủ động dừng xe tại nơi an toàn.