Hà Nội: CSGT kiểm tra xe chở học sinh, phát hiện vi phạm về thiết bị chống bỏ quên trẻ em

6h45 ngày 1/10, trong khung giờ học sinh đến trường, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra kiểm soát, tăng cường tuyên truyền và phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến xe đưa đón học sinh trên địa bàn phường Từ Liêm.

Tại khu vực cổng Trường Marie Curie ở phường Từ Liêm, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đối với các tài xế xe đưa đón học sinh. Nội dung kiểm soát gồm test nồng độ cồn, hợp đồng chở khách, danh sách học sinh và các thiết bị đảm bảo an toàn trên xe.

Thiếu tá Nghiêm Đình Cẩn (Đội CSGT số 6) cho biết, theo quy định hiện hành, đơn vị vận tải và lái xe phải tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm.

"Đặc biệt là phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn dành cho xe đưa đón học sinh như: Thiết bị chống bỏ quên trẻ em trên xe, bình cứu hỏa, búa phá kính. Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng nhắc nhở các tài xế không chở quá số người quy định, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia hay sử dụng điện thoại khi lái xe", thiếu tá Cẩn nhấn mạnh.

Cán bộ Đội CSGT số 6 kiểm tra kỹ các thiết bị đảm bảo an toàn trên xe đưa đón học sinh.

Cũng trong ca kiểm soát, lực lượng chức năng tập trung rà soát, kiểm tra các thiết bị camera hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

"Hoạt động này nhằm khuyến cáo các lái xe tuân thủ quy định, hạn chế nguy cơ mất an toàn và bảo đảm mỗi hành trình đến trường của học sinh được thực hiện trong điều kiện an toàn", CSGT nhấn mạnh.

Kiểm tra một số phương tiện, CSGT phát hiện nhiều tài xế để bình cứu hỏa phía sau cốp xe. Ngay sau đó, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn, khuyến cáo các tài xế đặt lại vị trí bình cứu hỏa gần với ghế lái, như vậy mới đảm bảo đúng quy định và dễ dàng sử dụng khi có sự cố.

Thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em cũng được CSGT Hà Nội tập trung kiểm tra. Đáng chú ý, trong buổi sáng 1/10, tổ công tác ghi nhận có hai xe ô tô chở học sinh đã lắp thiết bị này nhưng tại thời điểm kiểm tra lại không hoạt động.

Tài xế tường trình, do xe bị hỏng cầu trong lúc di chuyển vào sáng 1/10, nên thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em không hoạt động. Lực lượng CSGT đã lập biên bản làm việc, ghi nhận tình trạng thiết bị rồi yêu cầu đơn vị vận tải khẩn trương khắc phục.

Thời gian tới, để tiếp tục duy trì đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, CSGT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm soát, siết chặt hơn nữa tình trạng vi phạm, trong đó có xe chở học sinh. Qua đó, ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này.