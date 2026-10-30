Hà Nội: CSGT dạy kỹ năng lái xe cho hàng trăm người dân, nhiều người có GPLX vẫn muốn học

Ngày 30/10, tại Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm (phường Bồ Đề), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với công an phường sở tại tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lái mô tô, xe gắn máy an toàn cho 820 cán bộ và người dân.

Thời gian qua, hàng nghìn người dân ở Hà Nội đã tham gia các buổi hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Lực lượng chức năng cho biết, người tham gia được phổ biến nhiều quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Trong số này, nhiều trường hợp đã có giấy phép lái xe từ lâu. Song, họ vẫn có nhu cầu được bồi dưỡng thêm các kiến thức, tư thế lái xe, kỹ năng quan sát, chuyển hướng và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Đại diện Phòng CSGT thông tin, ngoài lý thuyết, các học viên đều được trực tiếp thực hành trên sa hình, có sẵn hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và cọc tiêu mô phỏng các tình huống giao thông thực tế.

CSGT Hà Nội phổ biến lý thuyết, tình huống mô phỏng giao thông thực tế.

Đây cũng là chương trình được triển khai theo kế hoạch của UBND và Công an TP Hà Nội về thực hiện "Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn". Mục đích nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn.

Đáng chú ý, nội dung được lựa chọn phù hợp với từng nhóm, gắn với những tình huống thường gặp trong thực tế.

Cụ thể, đối với học sinh THPT, CSGT tập trung phổ biến quy định của pháp luật về độ tuổi, điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy; đồng thời, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường.

Học viên được trực tiếp thực hành trên sa hình.

Với nhóm công nhân, người lao động và lái xe công nghệ là những người thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy, nội dung tuyên truyền chú trọng kỹ năng nhận diện điểm mù của xe tải, giữ khoảng cách an toàn, không vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều...

Người tham gia cũng được hướng dẫn kỹ năng đi từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng, quay đầu vượt xe, nhường đường cho người đi bộ, lưu thông đúng luật tại đường ngang đường sắt.