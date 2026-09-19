Hà Nội: CSGT bí mật ghi hình, xử lý loạt xe Limousine đón trả khách trái phép

Ngày 19/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp với công an cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

CSGT kiểm tra, phát hiện hàng loạt xe Limousine vi phạm.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với ghi hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, làm rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Tại khu vực trước cửa Văn phòng X.E Việt Nam (số 31 Nguyễn Quốc Trị), tổ công tác ghi nhận nhiều xe Limousine dừng đỗ không đúng quy định. Trong đó có hoạt động đón khách tại văn phòng.

Hình ảnh vi phạm được chuyển đến các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xác minh.

Camera mini được CSGT sử dụng để bí mật ghi hình các xe vi phạm.

Tại các nơi kiểm tra, cảnh sát đã đối chiếu danh sách hành khách, làm việc với lái xe và xác minh hoạt động vận tải của từng phương tiện. Qua đó, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Điển hình, xe ô tô biển kiểm soát 29F-051xx được xác định sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thực hiện đón, trả khách tại địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

Cảnh sát kiểm tra điều kiện vận tải, đối chiếu danh sách hành khách trên xe.

Làm việc với CSGT, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết việc thực hiện đón, trả khách là theo sự sắp xếp, điều hành của phía công ty.

Đại diện Đội CSGT số 6 thông tin, với hành vi vi phạm được xác định, lái xe bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX; chủ phương tiện là Công ty TNHH X.E Việt Nam bị xử phạt từ 10 - 12 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 - 2 tháng theo quy định.

Cảnh sát làm việc với đại diện nhà xe.

Ngoài kiểm tra, xử lý các lái xe vi phạm, tổ công tác phối hợp với công an phường sở tại đến làm việc với đại diện Công ty X.E Việt Nam.

Tại buổi làm việc, CSGT đã thông tin về những vi phạm được phát hiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của doanh nghiệp. Cơ quan chức năng yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động chấn chỉnh đội ngũ lái xe và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Các lỗi được CSGT tập trung xử lý gồm: Dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; sử dụng điện thoại khi đang lái xe; chạy quá tốc độ...

Từ ngày 26/8 đến nay, đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, Đội CSGT số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên và 10 trường hợp xe giường nằm.

Lực lượng chức năng cũng xử lý hai chủ phương tiện có xe vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 530 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp.

Thời gian tới, CSGT tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.