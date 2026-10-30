Hà Nội: CPI tháng 10 tăng 0,15%

Giao thông, nhà ở và chất đốt được nhận định là những nhóm tạo áp lực tăng CPI. Ảnh minh hoạ

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, CPI tháng 10-2026 tăng nhẹ 0,15% so với tháng trước, song vẫn ở mức tăng cao 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến giá cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ có sự tăng, giảm đan xen, trong đó giá giao thông, nhà ở và chất đốt tạo áp lực tăng CPI, ngược lại giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm đã góp phần kiềm chế mức tăng chung.

Cụ thể, nhóm giao thông tăng 1,93% so với tháng trước (giá xăng bình quân trong tháng tăng 6,55%, giá dầu diesel tăng 0,73%). So với cùng kỳ tháng 10-2025, CPI nhóm giao thông tăng 13,71%. Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 7,56% so với CPI bình quân 10 tháng năm 2025 (trong đó dầu diesel tăng 41,17%; xăng tăng 13,54%; chịu ảnh hưởng nhiều nhất là giá vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tăng 79,07%).

CPI nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 10 tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm nay, CPI nhóm này tăng 7,41% so với bình quân 10 tháng năm trước (trong đó giá dầu hỏa tăng 43,18%; dịch vụ vệ sinh môi trường tăng 46,96%; giá vật liệu xây dựng tăng 15,75%; giá nhà ở cho thuê tăng 8,38%; điện sinh hoạt tăng 3,51%).

Nhóm đồ uống và thuốc lá tháng 10-2026 tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 4,68% so với cùng kỳ năm 2025; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ 0,01% so với tháng trước và tăng 0,77% so với tháng 10/2025; Nhóm giáo dục tăng 2,58%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng nhẹ 0,02% so với tháng trước và tăng 3,86% so cùng kỳ năm trước.

Trong số nhóm hàng giảm giá, chỉ số nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 10-2026 giảm 0,23% so với tháng trước. Trong đó: Lương thực giảm 0,26% (giá gạo giảm 0,43%; bột mì và các ngũ cốc giảm 0,44%); thực phẩm giảm 0,43% (thịt lợn giảm 1,56%, thịt gia cầm giảm 0,40%, thịt chế biến giảm 0,58%; trứng giảm 1,19% và rau tươi, khô và chế biến giảm 0,54%).

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm nhẹ 0,19% so với tháng trước; Nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,43% so với tháng trước và giảm 1,12% so tháng 10/2025…

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,92% so với bình quân cùng kỳ năm 2025. Giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản ổn định; nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Thành phố tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, quản lý, điều hành giá; triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, kiểm soát thị trường và bình ổn giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong những tháng cuối năm.