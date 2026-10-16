Hà Nội: Công viên Võ Thị Sáu trước khi quy hoạch lại

Cụ thể, Phường Bạch Mai (Thành phố Hà Nội) đang tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn đối với công tác "Lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu", trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Khu vực nghiên cứu dự án có diện tích hơn 26ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch hiện nay khoảng 22,45ha.

Đáng chú ý, cụm dân cư phía Đông hồ Thanh Nhàn thuộc khu vực tổ dân phố 4A, 4B thuộc phường Thanh Nhàn cũ (nay là tổ 16 phường Bạch Mai) đã được đưa ra khỏi quy hoạch dự kiến của dự án này.

Việc hàng trăm hộ dân ra khỏi ranh giới quy hoạch được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài cho người dân, đồng thời tạo điều kiện điều chỉnh không gian phát triển công viên theo hướng khả thi hơn.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nay là Công viên Võ Thị Sáu, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô hơn 26ha và tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng.

Theo đó, phường Bạch Mai đang tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu.

Quy hoạch dự kiến định hướng phát triển công viên văn hóa, giải trí, thể dục thể thao; khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; khu đền thờ bà Chúa Hồ; các khu dịch vụ, cây xanh, bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện và hệ thống giao thông. Trong ảnh là khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu nhìn từ trên cao.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai, khu vực nghiên cứu dự án có diện tích hơn 26ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch hiện nay khoảng 22,45ha.

Đáng chú ý, cụm dân cư phía Đông hồ Thanh Nhàn thuộc khu vực tổ dân phố 4A, 4B thuộc phường Thanh Nhàn cũ (nay là tổ 16 phường Bạch Mai) đã được đưa ra khỏi quy hoạch dự kiến của dự án này.

Đây là những khu dân cư lâu đời, nhưng nhiều năm qua không được cấp sổ đỏ.

Việc đưa hàng trăm hộ dân ra khỏi ranh giới quy hoạch được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài cho người dân, đồng thời tạo điều kiện điều chỉnh không gian phát triển công viên theo hướng khả thi hơn.

Lãnh đạo UBND phường Bạch Mai cho biết, trong quá trình quản lý, sử dụng, Công viên Võ Thị Sáu từng tồn tại nhiều bất cập, với các công trình như sân bóng đá, sân tennis, cơ sở dịch vụ và bãi đỗ xe vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công viên.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường tập trung xử lý vi phạm.

Đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý và sử dụng đất.

Để tăng tính hấp dẫn và biến công viên thành điểm đến văn hóa mới của Thủ đô, đơn vị tư vấn đề xuất thiết lập các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn ngay trên mặt hồ.

Khu vực này dự kiến sẽ là nơi tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào những dịp lễ lớn, đồng thời diễn ra các hoạt động biểu diễn nhạc nước và ánh sáng nghệ thuật trước khu vực sân khấu ngoài trời.