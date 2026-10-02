Hà Nội: Công trường Vành đai 2,5 tất bật trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng (Hà Nội) dài khoảng 420m, được triển khai từ nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 5/2026, mặt bằng dự án mới được hoàn tất, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục thi công.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tại nhiều vị trí trên tuyến Vành đai 2,5, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Đoạn nối từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi, phương tiện cơ giới cùng đội ngũ công nhân đang tập trung triển khai các hạng mục nền đường, hệ thống cống thoát nước.

Ông Đặng Thanh Ngôn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 (đơn vị triển khai tuyến Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi) cho biết: “Thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng gần 70% khối lượng công việc. Để kịp hoàn thiện tiến độ thông xe vào dịp 10/10, chúng tôi huy động tối đa máy móc, nhân lực chia 3 ca thi công ngày, đêm. Mỗi ca duy trì khoảng 100 kỹ sư, công nhân triển khai dự án. Mặc dù gặp khó khăn ở nhiều đoạn vì nền đất yếu, nhưng đơn vị vẫn nỗ lực cao nhất bảo đảm tiến độ thành phố giao”.

Anh Bùi Tiến Đạt (quê Nghệ An), công nhân thi công dự án chia sẻ: "Công việc trên công trường được tổ chức theo từng khu vực, mỗi nhóm phụ trách một phần việc cụ thể. Việc phối hợp giữa các tổ thi công được tăng cường để bảo đảm khi một hạng mục hoàn thành có thể nhanh chóng chuyển sang công đoạn tiếp theo và hoàn thành kịp theo tiến độ yêu cầu".

Hàng trăm công nhân, đầu máy được huy động đẩy nhanh tiến độ từng ngày theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Máy móc của nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.

Công nhân tăng tốc thi công bám tiến độ.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m.Thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Đơn vị thi công phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến trước ngày 10/10. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu đang tập trung thi công nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10.

Không khí thi công trên tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy đang rất khẩn trương.

Tại đoạn tuyến Vành đai 2,5 đi qua phường Xuân Đỉnh đã cơ bản hoàn thành, máy móc nhân lực của nhà thầu đang hoàn thiện nốt phần việc còn lại của dự án.Đoạn này có chiều dài 582m là mắt xích quan trọng kết nối các đại đô thị như khu đô thị Tây Hồ Tây, khu đô thị Ngoại giao đoàn và Khu đô thị Nam Thăng Long.Sau khi hoàn thành dự án góp phần giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm, nâng cao năng lực kết nối đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông kết nối khu vực Cầu Giấy - Dịch Vọng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.