Hà Nội: Công trường đường Tam Trinh ngổn ngang, ngày về đích lùi sang năm 2027

Theo quyết định điều chỉnh mới nhất của UBND TP Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng từ 4.312,8 tỷ đồng lên 4.627,1 tỷ đồng, tăng thêm 314,3 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án cũng được lùi từ cuối năm 2026 sang hết quý II/2027.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2012, khởi công năm 2024 và trải qua nhiều lần điều chỉnh vào các năm 2016, 2023, tháng 4/2026 và tháng 11/2026.

Ghi nhận tại công trường ngày 11/11, các đơn vị vẫn triển khai thi công tại nhiều đoạn tuyến. Tuy nhiên, diện mạo toàn tuyến chưa có nhiều thay đổi, máy móc, vật liệu xây dựng và các hạng mục cống hộp vẫn còn ngổn ngang. Đến nay, mới một số đoạn dài khoảng 200-300m được thảm nhựa mặt đường.

Tại các đoạn còn lại, công tác thi công vẫn đang được triển khai. Trong khi đó, phần lớn hệ thống điện và cáp viễn thông dọc tuyến vẫn chưa được di dời.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ tháng 5 - 6/2026, chủ đầu tư đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, khối lượng thực hiện dự án mới đạt hơn 30% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai thi công 6 đoạn tuyến phía trái, với tổng chiều dài khoảng 875m; trong đó đã hoàn thành các hạng mục thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, lát vỉa hè và đắp cấp phối đá dăm loại 1. Bên phải tuyến, dọc bờ sông Kim Ngưu, các hạng mục tường chắn và bê tông lót vỉa hè cũng đang được thi công.

Cô Nguyễn Thị Thuý, người dân sinh sống trên đường Tam Trinh chia sẻ: “Chúng tôi đã mong chờ dự án cả chục năm nay. Cứ nghĩ cuối năm 2026 sẽ có tuyến đường rộng đẹp để đi lại, nhưng đến nay công trường vẫn ngổn ngang, thời gian hoàn thành lại phải lùi sang năm 2027”.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đến tháng 6/2026 mới cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, đường Tam Trinh là tuyến giao thông chính của khu vực nên quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nhiều vị trí dọc tuyến vẫn trong tình trạng nhếch nhác, rác thải tồn đọng. Các hàng rào phục vụ thi công chiếm dụng một phần mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đường Tam Trinh đoạn kết nối với đường Vành đai 3.

Sau khi hoàn thành, đường Tam Trinh sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 40m, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm ùn tắc và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.