Hà Nội: Công tác thi công vành đai 2,5 chuyển sang chặng nước rút, hướng đến ngày Giải phóng Thủ đô

Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 2,5 Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Tăng tốc trên toàn tuyến

Dự án đường Vành đai 2,5 Hà Nội có tổng chiều dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang từ 40m đến 50m, trải dài theo hướng tuyến Lĩnh Nam-Kim Đồng-Định Công-Nguyễn Trãi-Yên Hòa-Xuân Đỉnh-Phú Thượng.

Sau thời gian dài gặp trở ngại về mặt bằng, đến tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng dự án đã được bàn giao, giải phóng điểm nghẽn lớn nhất để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công.

Khi toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, dồn lực hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Những ngày đầu tháng 10/2026, trên các công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhịp độ được đẩy lên cao nhất tại 7 đoạn tuyến, gồm: đoạn đầu tuyến Lĩnh Nam từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng; đoạn Đầm Hồng-Nguyễn Trãi; đoạn nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng; đoạn từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long; đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi.

Tại đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi, Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 đã huy động tối đa phương tiện cơ giới, kỹ sư và công nhân, tổ chức thi công 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm, quyết tâm bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10.

Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do nền đất yếu tại nhiều vị trí. Tuy nhiên, nhà thầu đã chủ động xử lý kỹ thuật. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 70%; hệ thống thoát nước mưa và nước thải trên tuyến về căn bản đã hoàn thành.

Công nhân lát đá cho vỉa hè là một trong những hạng mục cuối trước khi hoàn thiện dự án chiều 5/10/2026

Hạng mục trồng dải cây xanh che phủ tại dải phân cách được thực hiện chiều 5/10/2026.

Anh Trần Văn Long, công nhân làm việc tại dự án, cho biết công việc được phân chia theo từng khu vực và tổ nhóm chuyên trách. Ngay khi một hạng mục hoàn thành, các đội lập tức phối hợp chuyển sang công đoạn tiếp theo, quyết tâm giữ vững tiến độ chung.

Tại khu vực Tây Hồ Tây, đoạn tuyến Vành đai 2,5 dài khoảng 582m kết nối Khu đô thị Tây Hồ Tây, Khu Đoàn Ngoại giao và Khu đô thị Nam Thăng Long đã hoàn thành thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Tuyến đường rộng khoảng 50m đã hoàn thành phần nền và hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và tổ chức giao thông.

Gỡ vướng ngay tại hiện trường

Để dự án bứt phá về tiến độ, sự chỉ đạo quyết liệt, sát thực địa của lãnh đạo thành phố là một động lực quan trọng.

Tại buổi kiểm tra dự án ngày 9/9, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công khoa học, phối hợp chặt chẽ, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Nêu cao tinh thần "6 rõ" của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự án đường Vành đai 2,5 Hà Nội đang chạy nước rút trước ngày 10/10/2026 để về đích.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Tại đoạn tuyến Nguyễn Trãi-Đầm Hồng, phường Khương Đình, nhịp độ thi công tại nút giao Nguyễn Trãi diễn ra khẩn trương. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình cùng đại diện các nhà thầu trực tiếp kiểm tra, giao ban tiến độ.

Tinh thần được quán triệt rõ ràng: “Không phòng họp, không chờ báo cáo bằng văn bản”, “vướng ở đâu, xử lý ngay tại hiện trường”, đồng thời nêu cao tinh thần “6 rõ”.

Nhờ giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền ngay tại chỗ, sau 3 tháng thi công, hơn 1,5km do địa phương làm chủ đầu tư đã hoàn thành gần 90% khối lượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn nhấn mạnh: “Sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố là động lực để cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ. Phường đang vừa đôn đốc, vừa động viên các nhà thầu thi công ‘3 ca, 4 kíp’, quyết tâm bảo đảm tiến độ thông xe ngày 10-10 và bảo đảm chất lượng công trình”.

Cùng với mặt bằng, một “điểm nghẽn” khác được lãnh đạo Thành phố tập trung tháo gỡ là việc xử lý lượng đất đào và phế thải xây dựng phát sinh lớn trong quá trình thi công.

Trực tiếp chỉ đạo nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường khẩn trương bố trí quỹ đất hình thành các điểm tập kết, tiếp nhận và đưa công nghệ vào xử lý chất thải rắn xây dựng ngay tại địa bàn.

Trên cơ sở đó, thành phố đã thông qua phương án cho phép thiết lập và công khai danh sách các vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết, xử lý tạm thời chất thải xây dựng ngay tại cấp xã, phường. Giải pháp này vừa giảm chi phí vận chuyển, vừa ngăn chặn tình trạng đổ trộm.

Sự chuyển biến rõ rệt tại dự án Vành đai 2,5. Các phương tiện đã lưu thông, tuyến đường về căn bản đã hình thành hơn 90%, chỉ còn 1 vài hạng mục cuối đang hoàn thiện.

Việc hoàn thành và đưa tuyến đường Vành đai 2,5 vào khai thác đánh dấu bước tiến quan trọng về tiến độ dự án, tạo thêm động lực cho hạ tầng giao thông và diện mạo đô thị Thủ đô.

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 50m, trong đó phần đường dành cho phương tiện rộng 31m, dải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè hai bên rộng 16m. Khi chính thức đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía tây Thủ đô, mở thêm hướng lưu thông mới, giảm đáng kể áp lực cho các trục đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như Cầu Giấy, Trần Thái Tông và Dương Đình Nghệ.

Quan trọng hơn, dự án đường Vành đai 2,5 sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch chung của Thủ đô, mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại hai bên tuyến, từng bước nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho Hà Nội.

Từ một dự án từng gặp nhiều trở ngại về mặt bằng, Vành đai 2,5 đang chuyển sang chặng nước rút. Trên các công trường, nhịp độ “3 ca, 4 kíp” đang được duy trì, cùng quyết tâm đưa công trình về đích, thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.