Hà Nội: Công nhân xuyên đêm đổ 400 m3 bê tông lắp trạm cân tự động trên cầu Thăng Long

Chạy đua tiến độ lắp đặt trạm cân tại cửa ngõ Thủ đô

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết trong đêm 22/10, tại khu vực đầu cầu Thăng Long, các đơn vị thi công đang khẩn trương đổ bê tông xi măng làm nền lắp đặt trạm cân tự động. Máy móc, thiết bị cùng hàng chục công nhân được huy động làm việc liên tục. Một bên mặt đường đã hoàn thành, bên còn lại đang được triển khai, với khối lượng thi công trong đêm dự kiến khoảng 400m3 bê tông.

Trên công trường, máy móc, thiết bị cùng nhân lực được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Các công đoạn thi công được triển khai liên tục trong đêm, tranh thủ thời gian để sớm hoàn thiện mặt bằng lắp đặt thiết bị cân.

Đáng chú ý, quá trình thi công diễn ra ngay tại khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Xe tải, xe khách và các phương tiện cá nhân vẫn lưu thông qua cầu, khiến việc tổ chức mặt bằng thi công gặp không ít khó khăn. Các đơn vị phải tính toán phương án triển khai phù hợp, vừa bảo đảm tiến độ công trình, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Các đơn vị thi công xuyên đêm đổ bê tông, lắp đặt trạm cân tự động tại khu vực đầu cầu Thăng Long.

Ông Nguyễn Quý Chung, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát - đơn vị thi công cho biết, trong đêm 22/10, nhà thầu tổ chức đổ khoảng 400 m3 bê tông xi măng để làm nền lắp đặt thiết bị cân điện tử. Gần 50 cán bộ, công nhân được huy động phục vụ công việc.

Theo ông Chung, khó khăn lớn nhất là mật độ phương tiện qua cầu rất đông, trong khi việc thi công cần không gian và mặt bằng để tập kết vật liệu, vận hành máy móc. Do giao thông không thể gián đoạn hoàn toàn, nhà thầu phải tổ chức thi công song song với việc duy trì lưu thông trên tuyến.

“Lưu lượng phương tiện qua cầu rất lớn, nhà thầu đang tập trung khắc phục, tổ chức tăng ca, huy động nhân lực để đẩy nhanh tiến độ”, ông Chung cho biết.

Việc thi công vào ban đêm giúp các đơn vị chủ động hơn trong tổ chức công việc, song áp lực tiến độ vẫn lớn do yêu cầu hoàn thành công trình trong thời gian ngắn. Các hạng mục phải được triển khai theo trình tự kỹ thuật, bảo đảm chất lượng nền bê tông trước khi lắp đặt hệ thống cân điện tử.

Ông Nguyễn Đình Đôn, Trưởng phòng Giám sát đèn tín hiệu giao thông (Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội) cho biết, khối lượng thi công trạm cân tại đầu cầu Thăng Long hiện đạt khoảng 85%. Đơn vị đang tập trung triển khai hạng mục bê tông, phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 31/10.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác tổ chức giao thông được các đơn vị quan tâm nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc tại khu vực cửa ngõ quan trọng của Thủ đô.

Các đơn vị vừa thi công trạm cân tự động, vừa phối hợp điều tiết, bảo đảm phương tiện lưu thông qua khu vực đầu cầu Thăng Long.

Theo ông Đôn, trước khi triển khai thi công, Ban Duy tu đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về phương án phân luồng. Nhà thầu cũng được yêu cầu bố trí lực lượng tại các điểm chốt trên cầu để hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua khu vực công trường.

Thời gian đầu, khi phương án tổ chức giao thông mới được triển khai, nhiều phương tiện chưa quen hướng di chuyển nên tình trạng ùn ứ, có thời điểm diễn biến phức tạp. Sau khi rà soát thực tế, các đơn vị đã điều chỉnh phương án phân luồng, tăng cường nhân lực hướng dẫn phương tiện.

Đến nay, tình hình giao thông qua khu vực đã có chuyển biến tích cực. Theo dõi của đơn vị, vào các khung giờ cao điểm, chiều dài ùn ứ ở cả hai chiều cơ bản còn khoảng 100-200m. Các phương tiện lưu thông trật tự hơn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Bốn trạm cân tự động được triển khai tại cửa ngõ Hà Nội

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, đơn vị được giao triển khai hệ thống trạm cân tự động tại 4 khu vực gồm Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái.

Đến nay, các trạm cân tại Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành, đang trong quá trình chạy thử. Hai vị trí còn lại tại đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái đang được triển khai thi công.

Việc bố trí các trạm cân tại những tuyến đường cửa ngõ nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là xe tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa. Đây là nhóm phương tiện có ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền kết cấu mặt đường, công trình giao thông nếu thường xuyên chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Trạm cân tự động tại đầu cầu Thăng Long đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành lắp đặt trước ngày 31/10.

Đối với trạm cân tại đầu cầu Thăng Long, vị trí lắp đặt có ý nghĩa quan trọng bởi đây là tuyến giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa lớn. Việc kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, hạn chế phương tiện vi phạm đi qua cầu.

Ông Nguyễn Đình Đôn cho biết, sau khi các trạm cân được hoàn thiện và đưa vào vận hành, Ban Duy tu sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội kết nối dữ liệu tải trọng phương tiện, phục vụ công tác phát hiện và xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Theo đó, dữ liệu từ hệ thống cân điện tử sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình giám sát, xác định phương tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giảm sự phụ thuộc vào hoạt động dừng xe kiểm tra trực tiếp, đồng thời góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý.

Khi phương tiện được kiểm soát bằng hệ thống tự động, các đơn vị chức năng có thêm cơ sở để phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định. Qua đó, tạo sức răn đe đối với các trường hợp cố tình chở hàng quá tải, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải.

Việc triển khai đồng bộ các trạm cân tự động được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện vận tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát, xử lý vi phạm. Trước mắt, tại đầu cầu Thăng Long, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ lắp đặt, đồng thời duy trì giao thông an toàn trong suốt quá trình thi công.