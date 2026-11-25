Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trao Bằng công nhận di tích cho đại diện chính quyền, nhân dân phường Xuân Đỉnh. (Ảnh: Giang Nam)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND công nhận 5 di tích lịch sử-văn hóa cấp thành phố.

Theo nội dung Quyết định, thành phố chính thức xếp hạng đối với 5 di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu của Thủ đô bao gồm: Văn chỉ Xuân Đỉnh và chùa Minh Phúc (tức chùa Cáo) tại phường Xuân Đỉnh; Chùa Rõn (Quảng Vực tự) tại phường Chương Mỹ; đền Thanh Bồ và đền Bắc Phương (đều thuộc xã Hòa Xá).

Cùng với việc công nhận Di tích lịch sử-văn hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định rõ khu vực bảo vệ của các di tích này được xác định cụ thể theo biên bản và bản đồ khoanh vùng trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng.

Sau khi các di tích được xếp hạng, Ủy ban nhân dân các xã, phường Xuân Đỉnh, Chương Mỹ và Hòa Xá có trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ, lập hồ sơ và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo đúng thẩm quyền. Thành phố giao chính quyền địa phương phải ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích, tổ chức quản lý chặt chẽ mặt bằng, không gian, toàn bộ hiện vật cũng như các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị và sử dụng nguồn thu của di tích theo đúng các quy định phân cấp hiện hành của thành phố.

Quyết định cũng nêu rõ việc nghiêm cấm mọi hành vi xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ, mọi trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất hoặc xây dựng tại di tích đều phải được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép.

Ngay sau khi được công nhận di tích, Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh đã tổ chức đón Bằng xếp hạng Di tích chùa Minh Phúc và Văn chỉ Xuân Đỉnh.

Chùa Minh Phúc (chùa Cáo) không chỉ là công trình kiến trúc tôn giáo gắn bó với đời sống tín ngưỡng của nhân dân, mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc và truyền thống sinh hoạt cộng đồng.

Văn chỉ Xuân Đỉnh mang ý nghĩa đặc biệt trong việc gìn giữ và tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng đạo lý, đề cao tri thức của quê hương.

Văn chỉ là nơi thể hiện sự trân trọng đối với đạo học, các bậc hiền tài và tinh thần tôn sư trọng đạo - những giá trị đã góp phần làm nên cốt cách, truyền thống văn hiến của vùng đất Xuân Đỉnh.