Hà Nội công khai vị trí 8 ô đất đề xuất xây dựng nhà ở xã hội
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin vị trí 8 ô đất được đề xuất thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, với địa điểm tại nhiều phường, xã.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 22708/SXD-PTĐT về việc công khai thông tin vị trí các ô đất đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội.
Theo nội dung công khai, có 8 ô đất được đề xuất thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. Các khu đất có quy mô diện tích khác nhau, trong đó ô đất tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh có diện tích lớn nhất.
Cụ thể, tại phường Đông Ngạc, Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Toàn Dân được đề xuất trên ô đất có diện tích 8.879 m². Tại xã Phúc Thịnh, hai dự án gồm Khu nhà ở xã hội tại thôn Lương Nỗ, diện tích 53.849 m² và Khu nhà ở xã hội thuộc ô quy hoạch VII.2.3 theo Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000, diện tích 37.544 m².
Tại phường Thanh Xuân, Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội 51 Vũ Trọng Phụng có diện tích 5.128 m². Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên có diện tích 17.636 m².
Hai dự án được đề xuất tại xã Sóc Sơn gồm Khu nhà ở xã hội Tiên Dược, diện tích 6.130 m² và Khu nhà ở xã hội CT2-Tiên Dược, diện tích 13.360 m². Tại phường Kiến Hưng, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội An Hưng 1 có diện tích 18.815 m².
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/ha-noi-cong-khai-vi-tri-8-o-dat-de-xuat-xay-dung-nha-o-xa-hoi.html