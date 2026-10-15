Hà Nội công khai vị trí 8 ô đất đề xuất xây dựng nhà ở xã hội

Thông tin được công bố xác định địa điểm và quy mô diện tích của các khu đất được đề xuất, làm cơ sở để các bên liên quan tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 22708/SXD-PTĐT về việc công khai thông tin vị trí các ô đất đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo nội dung công khai, có 8 ô đất được đề xuất thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. Các khu đất có quy mô diện tích khác nhau, trong đó ô đất tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh có diện tích lớn nhất.

Cụ thể, tại phường Đông Ngạc, Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Toàn Dân được đề xuất trên ô đất có diện tích 8.879 m². Tại xã Phúc Thịnh, hai dự án gồm Khu nhà ở xã hội tại thôn Lương Nỗ, diện tích 53.849 m² và Khu nhà ở xã hội thuộc ô quy hoạch VII.2.3 theo Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000, diện tích 37.544 m².

Tại phường Thanh Xuân, Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội 51 Vũ Trọng Phụng có diện tích 5.128 m². Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên có diện tích 17.636 m².

Hai dự án được đề xuất tại xã Sóc Sơn gồm Khu nhà ở xã hội Tiên Dược, diện tích 6.130 m² và Khu nhà ở xã hội CT2-Tiên Dược, diện tích 13.360 m². Tại phường Kiến Hưng, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội An Hưng 1 có diện tích 18.815 m².