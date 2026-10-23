Hà Nội công khai vị trí 22 ga metro mới: Người dân xem quy hoạch, góp ý ở đâu?

Đây là đợt tham vấn cộng đồng quy mô lớn do Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp cùng các địa phương thực hiện, áp dụng cho hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến metro: số 1, 2, 8, 10 và 14.

Theo đó, toàn bộ bản vẽ quy hoạch 1/500 của từng nhà ga hiện được niêm yết công khai tại trụ sở UBND 22 xã, phường nơi dự án đi qua. Thời gian niêm yết kéo dài tối thiểu 20 ngày kể từ ngày công bố.

Tại các điểm niêm yết, người dân có thể tra cứu chi tiết: Ranh giới thu hồi đất và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công ga; Vị trí chính xác của các lối lên xuống, tháp thông gió bố trí trên vỉa hè hoặc khu dân cư; Phương án quy hoạch không gian xung quanh ga theo mô hình TOD (đô thị gắn liền với giao thông công cộng).

Bản vẽ phương án 5 tuyến ĐSĐT mới được khởi công.

Sau khi đối chiếu thông tin quy hoạch với nhà ở, đất đai và khu vực sinh sống, người dân có thể phản ánh nguyện vọng hoặc đề xuất điều chỉnh thông qua hai hình thức:

Thứ nhất, điền trực tiếp vào phiếu khảo sát ý kiến cộng đồng do UBND phường, xã cung cấp tại điểm niêm yết.

Thứ hai là soạn văn bản/thư đóng góp ý kiến và gửi nộp tại bộ phận tiếp nhận của UBND địa phương.

Toàn bộ ý kiến này sẽ được chính quyền cơ sở và MRB tổng hợp, làm căn cứ điều chỉnh phương án thiết kế trước khi trình phê duyệt chính thức.

22 nhà ga nằm trên 5 tuyến đường sắt đô thị đã được UBND TP Hà Nội phát lệnh khởi công đồng loạt từ ngày 22/6:

Tuyến số 1 (khoảng 59 km): Nối từ SVĐ Hùng Vương qua Ga Hà Nội, Yên Viên đến Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2 (khoảng 60 km): Nối Sân bay Nội Bài qua trung tâm (Trần Hưng Đạo) về Thượng Đình, Thượng Phúc/SVĐ Hùng Vương.

Tuyến số 8 (khoảng 64 km): Đi từ Hòa Lạc qua trục Vành đai 3 đến Lĩnh Nam, Thuận An.

Tuyến số 10 (khoảng 38,7 km): Trục kết nối từ Võ Chí Công qua Vành đai 2,5, Times City đến Cổ Loa.

Tuyến số 14 (khoảng 31,8 km): Từ Cầu Thăng Long qua Hồng Hà đến KĐT Ocean Park/Gia Lâm.

Dự án được triển khai theo mô hình hợp đồng "chìa khóa trao tay", do Liên danh Vinhomes – SGC (VHM–SGC) được chỉ định đàm phán, thực hiện. Việc tham vấn cộng đồng từ sớm nhằm hạn chế tối đa xáo trộn đời sống dân cư và tạo sự đồng thuận khi bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng thực tế.