Hà Nội công khai ranh giới dự án Safari Ba Vì để người dân giám sát

Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Bnews

UBND xã Ba Vì (Hà Nội) vừa công bố ranh giới dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì với quy mô khoảng 299,51 ha, đồng thời bác bỏ thông tin dự án được mở rộng lên 580 ha như một số trang mạng không chính thống đăng tải.

Theo UBND xã Ba Vì, việc công bố ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì được xác định rõ qua Thông báo số 2345/TB-UBND, thực hiện theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Theo thông báo, dự án có quy mô khoảng 299,51 ha. Phạm vi thực hiện được xác định theo sơ đồ vị trí, ranh giới ban hành kèm theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, UBND xã Ba Vì bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã lên 580 ha đang được một số trang mạng không chính thống đăng tải. Chính quyền địa phương khẳng định diện tích dự án được thành phố chấp thuận là khoảng 299,51 ha, theo hồ sơ và sơ đồ ranh giới đã công bố.

Để bảo đảm thông tin đến người dân, UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải thông báo cùng sơ đồ vị trí, ranh giới dự án trên cổng thông tin điện tử, trang fanpage xã Ba Vì và hệ thống truyền thanh địa phương.

Việc công khai nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là những hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án, nắm được phạm vi thực hiện và phối hợp với chính quyền trong quá trình triển khai các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin về việc Hà Nội triển khai dự án Công viên Safari Ba Vì trong danh mục 18 công trình, dự án tiêu biểu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 9/10/2026, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời là nhà đầu tư dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 6.506,2 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 975,9 tỷ đồng, chiếm 15%; vốn huy động khoảng 5.530,3 tỷ đồng, chiếm 85%.

Trên tổng diện tích nghiên cứu khoảng 299,51 ha, dự án dự kiến bố trí khoảng 244,9 ha đất cây xanh, mặt nước, chiếm 81,8%; khoảng 10,43 ha đất thương mại, dịch vụ; 16,11 ha đất khu du lịch, dịch vụ và 28,08 ha đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe.

Công viên được định hướng phát triển thành khu bảo tồn động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái, trưng bày và bảo tồn các loài động vật đặc trưng của Việt Nam và thế giới; phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng. Khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự án dự kiến có khả năng đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thời gian xây dựng và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2030. Các chỉ tiêu về quy mô xây dựng, cơ cấu sử dụng đất sẽ tiếp tục được xác định cụ thể trong quá trình lập và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng. Quá trình triển khai phải chú trọng bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái rừng, Vườn quốc gia Ba Vì và khu vực vùng đệm, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Đối với giải phóng mặt bằng, UBND xã Ba Vì được giao phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, xác định nhu cầu tái định cư, tổ chức đối thoại công khai với các hộ dân có đất, tài sản và sinh kế bị ảnh hưởng để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị theo quy định.