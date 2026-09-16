Hà Nội công khai loạt khu đất đề xuất làm nhà ở xã hội

Đáng chú ý, dự án tập trung tại Bắc Hà (phường Thượng Cát) dẫn đầu danh sách với quy mô lên tới 22,5 ha, hứa hẹn tạo bước đột phá lớn về nguồn cung nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng giao và đưa khoảng 25.000 - 27.000 căn đủ điều kiện ra thị trường trong năm 2026, Hà Nội đang khẩn trương rà soát và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Kế hoạch trọng tâm của thành phố là khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với khoảng 30 dự án đã khởi công và các dự án triển khai mới.

Tăng tốc mục tiêu năm 2026 với hàng loạt đề xuất mới về nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng giao và đưa khoảng 25.000 - 27.000 căn đủ điều kiện ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Việc công khai thông tin các khu đất và dự án lần này nhằm phục vụ quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, trước khi chính thức triển khai trên thực tế.

Theo danh sách được Sở Xây dựng công bố, các đề xuất dự án mới được phân bổ rộng khắp tại nhiều xã, phường với quy mô đa dạng từ hơn 1,3 ha đến 22,5 ha.

Tại khu vực Thượng Cát, bên cạnh đại dự án nhà ở xã hội tập trung Bắc Hà quy mô lớn nhất rộng 22,5 ha, khu vực này còn ghi nhận khu nhà ở xã hội Đông Ba - Thượng Cát được đề xuất trên khu đất rộng hơn 15.000 m².

Dịch chuyển sang phường Yên Nghĩa, thành phố ghi nhận hai đề xuất gồm khu nhà ở xã hội Yên Nghĩa 1 với diện tích 37.367 m² và khu nhà ở xã hội Yên Nghĩa 2 rộng 26.334 m², nâng tổng diện tích đất thực hiện hai dự án này lên tới hơn 63.700 m².

Trong khi đó, tại phường Xuân Phương, danh sách xuất hiện khu nhà ở xã hội Nam Xuân Phương với quy mô khoảng 45.800 m² và khu nhà ở xã hội Tu Hoàng có diện tích khoảng 13.349 m².

Phường Vĩnh Hưng cũng đóng góp hai dự án bao gồm khu nhà ở xã hội Đoàn Kết rộng gần 17.698 m² tại khu vực dốc Đoàn Kết, và khu nhà ở xã hội Ngô Gia Tự rộng khoảng 18.320 m².

Ngoài ra, tại xã Phúc Thịnh, khu dân cư thôn Trung Oai có quy mô gần 69.000 m²; xã Sơn Đồng có dự án IEC Sơn Đồng trên khu đất khoảng 56.840 m²; và xã Ô Diên có dự án nhà ở xã hội Tân Lập triển khai tại ô đất A-5 với diện tích gần 26.774 m².

Cùng với các dự án đang được triển khai, sự xuất hiện của loạt đề xuất mới cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ về cả địa bàn lẫn quy mô, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân trong giai đoạn tới.