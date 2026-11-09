Hà Nội công khai dự án cải tạo chung cư thuộc diện phá dỡ

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Theo danh mục được công bố, trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn Thành phố đợt 1 là Khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5) và khu vực lân cận. Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch 14.648,52 m2. Trong đó, diện tích đất lập quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Trương Định: 13.756,98 m2; diện tích đất khu vực mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định: 891,54m2.

Về hiện trạng sử dụng nhà chung cư, Sở Xây dựng cho biết có 10 tòa tập thể cũ và một số công trình nhà dân cư liền kề nằm tiếp giáp, đan xen. Tòa tập thể cao 2 tầng, công trình lân cận từ 2-5 tầng. Số lượng căn hộ thuộc nhà chung cư khoảng 257 căn, chưa bao gồm những căn hộ nhà ở xung quanh.

Khu tập thể thuộc diện phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở (Văn bản số 1110/UBND-KTHTĐT ngày 21/4/2026 của UBND phường Tương Mai). Công trình dự kiến có 30 tầng nổi, diện tích xây dựng 3.609,6 m2; tổng diện tích sàn 121.007,75 m2. Phần hầm gồm 3 tầng, diện tích xây dựng: 9.282,15 m2; tổng diện tích sàn 27.846,45 m2. Mật độ xây dựng 26,24%. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026-2029.

Sơ bộ tổng mức đầu tư sẽ được tổng hợp trên cơ sở thông tin do UBND các phường đề xuất (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay trong thời gian xây dựng). Trong quá trình thực hiện bước tiếp theo các đơn vị được giao lập, thẩm định có trách nhiệm rà soát, cập nhật các số liệu về quy hoạch, quy mô đầu tư cụ thể của dự án được chấp thuận để chuẩn xác tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp quản lý chi phí và hiệu quả đầu tư của dự án.

Liên quan đến công tác này, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình phát triển và công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn TP. Hà Nội (thời kỳ giám sát từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2026), cho biết đối với cải tạo chung cư cũ, đến thời điểm tổng hợp, TP.Hà Nội có 2.185 nhà chung cư.

Các khu/nhà có nhà thuộc diện phá dỡ theo quy định Luật Nhà ở gồm: 15 khu chung cư; 13 nhà chung cư độc lập. Trong đó, khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D là khu tập thể Thành Công; khu tập thể Giảng Võ; khu tập thể Ngọc Khánh, khu tập thể Ban vật giá CP và tập thể Bộ Tư pháp). 11 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp C, đã có kết luận thuộc diện phá dỡ: khu tập thể 3 tầng đường Lê Hồng Phong; khu tập thể 5 tầng đường Ngô Thì Nhậm, TDP2 Quang Trung; khu tập thể K5 (3 nhà), đường Ao Sen; khu tập thể Học viện Quân y, TDP 8 Phúc La (mới là TDP6); khu tập thể Công ty cổ phần Len Hà Đông, TDP4 Vạn Phúc....

Ngoài ra, còn có 2 nhà chung cư độc lập nguy hiểm cấp D là Tập thể 148-150 Sơn Tây và 51 Huỳnh Thúc Kháng. 11 nhà chung cư độc lập nguy hiểm cấp C đã có kết luận kiểm định thuộc liện phá dỡ: 15C Trần Khánh Dư; 121 Lê Duẩn (112 Trần Hưng Đạo); 39 Lý Thường Kiệt; 11 Vọng Đức; A1 Trần Quốc Toản; A2 Trần Quốc Toản; 16 Trần Hưng Đạo; 23 Hàng Bài; 23 Hàng Tre...