Hà Nội: Công khai 62 vị trí rào chắn thi công, khuyến cáo người dân chủ động lộ trình

Trước tình trạng nhiều tuyến đường bị thu hẹp do triển khai các dự án hạ tầng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin về các vị trí rào chắn, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành phương án phân luồng và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.

Tính đến ngày 22/10, qua công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông và Sở Xây dựng Hà Nội, lực lượng chức năng thống kê trên địa bàn thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Các công trình tập trung ở lĩnh vực giao thông, đường sắt đô thị, thoát nước và xử lý nước thải, trong đó nhiều vị trí nằm trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân, nhất là trong giờ cao điểm.

Tại khu vực phía Đông thành phố, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và Cổ Linh, phục vụ thi công các hạng mục hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30/4/2027. Dự án sửa chữa cầu vượt trung tâm Quốc lộ 5 có 4 vị trí rào chắn.

Đối với các dự án cầu qua sông Hồng, dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái. Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu ảnh hưởng đến giao thông trên đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm và đường Trường Sa, khu vực gần cầu Ngũ Huyện Khê. Theo kế hoạch, thời gian rào chắn tại một số vị trí thuộc dự án cầu Tứ Liên kéo dài đến ngày 30/4/2027.

Trên tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, hoạt động thi công ảnh hưởng đến một phần đường Đỗ Mười theo hướng cầu Thanh Trì và một đoạn đường trên cao. Việc chiếm dụng một phần mặt đường, trong đó có làn dừng khẩn cấp, làm thu hẹp không gian lưu thông của phương tiện.

Tại khu vực nội đô, hoạt động thi công các tuyến đường sắt đô thị tiếp tục ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến phố Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo và Văn Cao. Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các vị trí rào chắn tại khu vực Kim Mã qua nút giao Liễu Giai, Núi Trúc - Kim Mã, đường Cát Linh gần nút giao Giảng Võ và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng.

Dự án đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, có các vị trí thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long, trong đó có đoạn từ Km3+009 đến Km3+704 trên tuyến cao tốc. Đối với dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các vị trí rào chắn tập trung tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. Đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, đòi hỏi việc tổ chức giao thông phải được điều chỉnh phù hợp với tiến độ thi công và tình hình thực tế.

Trên Đại lộ Thăng Long, dự án nút giao đường 3,5 có các vị trí thi công tại đường Hoàng Tùng, hai đường gom và các phần đường cao tốc. Trong khi đó, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có nhiều vị trí rào chắn tại đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, khu vực dọc bờ trái sông Lừ, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và phố Hà Kế Tấn.

Tại khu vực đầu cầu Thăng Long, phía xã Vĩnh Thanh, dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe có phương án rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, trên chiều dài khoảng 150 m. Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện lưu thông hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn xe.

Trước những ảnh hưởng của hoạt động thi công đối với giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong quá trình triển khai dự án.

Các chủ đầu tư, nhà thầu cần chủ động cung cấp thông tin về phạm vi, tiến độ thi công, thời gian rào chắn và phương án tổ chức giao thông để người dân biết, lựa chọn lộ trình phù hợp. Đối với các công trình có phạm vi thi công gần nhau hoặc chồng lấn, các đơn vị phải thống nhất phương án triển khai, hạn chế tình trạng nhiều công trường đồng thời chiếm dụng mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Cùng với đó, cần duy trì thường xuyên việc cập nhật tiến độ rào chắn trên hệ thống bảng tính dùng chung, phục vụ công tác quản lý và cung cấp thông tin. Các công trường phải thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, kiểm soát bụi và hoạt động của phương tiện ra vào khu vực thi công.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình giao thông tại những khu vực có công trình đang triển khai; kịp thời điều chỉnh phương án hướng dẫn, điều tiết phương tiện khi phát sinh bất cập. Công tác phân luồng được chú trọng tại các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm và những thời điểm thay đổi phạm vi rào chắn.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về các công trình, dự án đang thi công; chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển khi đi qua những khu vực có rào chắn. Khi đến gần công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các vị trí thu hẹp làn đường và khu vực phương tiện thi công ra vào. Đồng thời, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và hiệu lệnh của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào khu vực rào chắn, đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây mất an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị người dân phối hợp, chấp hành phương án tổ chức giao thông trong thời gian các dự án được triển khai. Đối với những bất cập phát sinh tại các vị trí rào chắn, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với đơn vị quản lý, chủ đầu tư và nhà thầu để rà soát, có biện pháp xử lý, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.