UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6301/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành.

Hai giai đoạn xử lý, chốt mốc cuối năm 2028

Theo kế hoạch, 12 công trình, dự án thuộc diện tập trung xử lý gồm: Tòa nhà CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); Công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); Tòa nhà CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); Công trình hỗn hợp CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); các tòa nhà VP3, VP5, VP6 và tổ hợp các tòa nhà HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Để giải quyết các vi phạm, thành phố xây dựng lộ trình gồm 2 giai đoạn, với yêu cầu cụ thể về tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Hà Nội yêu cầu việc phá dỡ, cải tạo tại 12 dự án sai phạm thuộc Tập đoàn Mường Thanh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Trong giai đoạn 1, hoàn thành trước ngày 31/12/2027, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức di dời toàn bộ cư dân khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng. Cùng với đó, các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được phê duyệt theo đúng quy định.

Đây được xem là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi các công trình thuộc diện xử lý đều đã đưa vào sử dụng, có đông người dân sinh sống. Việc di dời không chỉ liên quan đến tiến độ khắc phục sai phạm mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và chỗ ở của các hộ gia đình.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, có phương án cụ thể, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Việc thực hiện các biện pháp di dời, phá dỡ phải được tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Giai đoạn 2 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028. Thành phố tập trung hoàn trả, chuyển đổi công năng các khu vực khối đế, không gian sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ triệt để những hạng mục công trình, nhà ở không đủ điều kiện tồn tại; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang đô thị và xác nhận hiện trạng thực tế đối với những công trình được phép tồn tại có điều kiện.

Các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người dân cũng phải được giải quyết đồng bộ. Trong đó, việc cấp mới hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện theo đúng quy định.

Như vậy, lộ trình thành phố đặt ra không dừng ở việc di dời cư dân hay phá dỡ những hạng mục vi phạm, mà hướng tới xử lý toàn diện các tồn tại, từ công năng sử dụng, hiện trạng xây dựng đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Không dùng ngân sách trả chi phí khắc phục sai phạm

Một nguyên tắc xuyên suốt được UBND TP Hà Nội nhấn mạnh là chủ đầu tư phải chịu toàn bộ trách nhiệm tài chính đối với việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Theo đó, các chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung và chi trả toàn bộ kinh phí liên quan đến các biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường, hỗ trợ di dời cư dân, cưỡng chế và phá dỡ công trình.

Ngân sách Nhà nước chỉ bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý, tổ chức triển khai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không sử dụng để thanh toán những khoản chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Đáng chú ý, trong trường hợp chủ đầu tư chậm chi trả hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thành phố sẽ tham mưu sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm, đồng thời triển khai các biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản của chủ đầu tư để xử lý, hoàn trả theo quy định.

Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng đẩy gánh nặng tài chính khắc phục sai phạm sang ngân sách, đồng thời buộc các chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với những vi phạm do mình gây ra.

Về tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo toàn bộ kế hoạch. Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tiến độ triển khai tại từng dự án.

Các sở, ngành và UBND cấp xã có liên quan phải chủ động phối hợp, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ đối với từng công việc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công an TP Hà Nội được giao chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình đối thoại, di dời, cưỡng chế và phá dỡ. Những hành vi lợi dụng việc triển khai Nghị quyết để kích động, gây rối, chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu kế hoạch phải phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ hoàn thành theo từng dự án. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền cấp xã và chủ đầu tư phải được bảo đảm xuyên suốt quá trình thực hiện.

Việc Hà Nội chính thức xác lập thời hạn xử lý 12 dự án sai phạm cho thấy quyết tâm đưa những tồn tại kéo dài nhiều năm vào lộ trình giải quyết cụ thể, có thời hạn và có trách nhiệm rõ ràng. Tuy nhiên, hiệu quả của kế hoạch sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức thực hiện, nhất là trách nhiệm của chủ đầu tư trong bố trí kinh phí, phương án di dời và khắc phục hậu quả.