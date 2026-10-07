Hà Nội công bố số căn hộ còn trống tại 2 khu nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ.

Để kịp thời công khai minh bạch các thông tin về số chỗ trống, căn hộ trống đối với 2 khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II và khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng do Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) được giao quản lý. Đồng thời đảm bảo cho người thuê nhà đủ điều kiện tiếp cận được các thông tin, (Từ ngày 01/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026) cụ thể như sau:

1. Khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội:

- Số căn hộ theo thiết kế tại Khu nhà: 515 căn hộ.

- Số căn hộ đang cho thuê: 510 căn hộ.

- Số căn hộ trống: 05 căn hộ.

2. Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm, Hà Nội:

- Số chỗ ở theo thiết kế tại Khu nhà: 7.368 chỗ ở.

- Số chỗ ở đang cho thuê: 4.945 chỗ ở.

- Số chỗ trống: 2.423 chỗ ở.

(Trong đó: 06 chỗ ở trên 01 căn hộ).

3. Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, Hà Nội:

- Số chỗ ở theo thiết kế tại Khu nhà: 5.520 chỗ ở.

(Không bao gồm nhà A1 do ngày 20/01/2026 Trung tâm mới tiếp nhận nguyên trạng tòa nhà từ UBND phường Yên Sở theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 346/VP-ĐT ngày 07/01/2026 về việc quỹ nhà tạm cư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Hiện tại Trung tâm đang triển khai các bước cải tạo, sửa chữa theo quy định. Không bao gồm 156 căn hộ nhà A5 được bố trí tạm cư theo chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản số 4445/VP-NNMT ngày 18/3/2026, số 4520/VP-NNMT ngày 19/3/2026, số 4685/VP-NNMT ngày 21/3/2026).

- Số chỗ ở đang cho thuê: 2.936 chỗ ở.

- Số chỗ trống: 2.584 chỗ ở.

(Trong đó: 08 chỗ ở trên 01 căn hộ).