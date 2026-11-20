Theo Quyết định số 3518-QĐ/TU ngày 18/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đến công tác tại phường Ô Chợ Dừa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: HP

Theo Quyết định số 3517-QĐ/TU ngày 18/11/2026, đồng chí Phan Thanh Tùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, theo Quyết định số 3519-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Bùi Tiến Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội, đến công tác tại xã Thường Tín; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chúc mừng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác.

Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó đòi hỏi công tác cán bộ phải đi trước một bước, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HP

“Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Đối với đồng chí Vũ Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị sớm nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo ở cơ sở, cùng tập thể cấp ủy phường Ô Chợ Dừa giữ vững đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền.

Đối với đồng chí Phan Thanh Tùng, cần nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố, phát huy kinh nghiệm tích lũy qua các vị trí công tác tại huyện Thường Tín trước đây và xã Thường Tín hiện nay.

Với đồng chí Bùi Tiến Thành, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu khẩn trương nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với tập thể cấp ủy, chính quyền xã Thường Tín, bảo đảm công việc liên tục, không gián đoạn. Đồng thời, phát huy chuyên môn, kinh nghiệm quản lý để tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và hạ tầng địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan, sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được điều động, đồng chí Bùi Tiến Thành cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đồng chí khẳng định sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, bảo đảm hoạt động của cơ quan, địa phương được duy trì liên tục.

Ông Bùi Tiến Thành cam kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền giữ vững đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các giai đoạn 2025-2030, 2026-2031.