Hà Nội công bố quyết định lập 2 đảng bộ và chỉ định nhân sự lãnh đạo

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy.

Cụ thể, theo Quyết định Số 2766-QĐ/TU ngày 4/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm 6 tổ chức đảng trực thuộc và 82 đảng viên.

Theo Quyết định số 2826-QĐ/TU ngày 22/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Q.T.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Theo Quyết định số 2855-QĐ/TU ngày 29/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Hà Nội là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm 32 tổ chức Đảng trực thuộc và 564 đảng viên.

Tại Quyết định số 2858-QĐ/TU ngày 29/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Q.T.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Bà Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Việc Hà Nội thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy là thực hiện theo chủ trương thí điểm của Trung ương là thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.