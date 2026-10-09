Hà Nội công bố khởi công Safari Ba Vì, Trường đua ngựa Sóc Sơn, 'siêu' tổ hợp khách sạn – dịch vụ Cầu Đôi…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu dự lễ khánh thành, khởi công

Chiều nay, 9-10, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện.

Theo đó, trong đợt 10/10 này, thành phố Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng.

Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm: các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành, khởi công

14 công trình, dự án khởi công mới tập trung trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh. Đáng chú ý như:

Dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên hướng tới khai thác hiệu quả giá trị di sản, hình thành không gian đô thị mới kết nối từ sông Hồng vào trung tâm thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh do Công ty cổ phần du lịch thương mại Cổ Loa, đơn vị thành viên của Tập đoàn Thành Công (TC Group), thực hiện. Dự án thuộc Khu nghỉ dưỡng The Five Hotel & Resort Evara, có diện tích xây dựng gần 10.000 m², tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD. Công trình gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, tổng diện tích sàn gần 80.000 m², dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ và 5.000 m² văn phòng, cùng các không gian hội nghị, sự kiện, triển lãm...

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được triển khai theo cơ chế xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn. Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên tổng diện tích 125 ha. Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, gồm sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người. Tổ hợp còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và Trụ sở làm việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an thành phố Hà Nội có quy mô gần 15.000 m², tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, 18 công trình, dự án tiêu biểu lần này vừa hướng tới giải quyết những nhu cầu cấp thiết của thành phố, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý, điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành hay quy mô các dự án được khởi công, mà là hiệu quả thực tế sau đầu tư. Các công trình phải được khai thác, sử dụng hiệu quả; các dự án mới phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Để các công trình, dự án được triển khai đúng mục tiêu và sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.