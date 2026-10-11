Hà Nội công bố khởi công Công viên Safari Ba Vì hơn 6.500 tỷ đồng

Phối cảnh Công viên Safari Ba Vì (Ảnh: CĐT)

Công viên Safari Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây và nằm hoàn toàn ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì. Dự án được tư vấn thiết kế bởi PGAV Destinations (Mỹ), đơn vị có gần 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế safari, vườn thú, công viên chủ đề và các điểm đến du lịch.

Theo định hướng phát triển, công viên kết hợp các chức năng bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ. Trong đó, khu nuôi thả và chăm sóc động vật được thiết kế theo hướng mô phỏng sinh cảnh tự nhiên, ưu tiên phúc lợi động vật, kết hợp hoạt động tham quan, tìm hiểu tập tính các loài.

Dự án cũng bố trí khu vui chơi, giải trí, khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục, phục vụ các hoạt động triển lãm, trải nghiệm và chương trình ngoại khóa cho học sinh, du khách. Khi hoàn thành, công viên đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách mỗi năm.

Đáng chú ý, 81,8% diện tích dự án được dành cho cây xanh và mặt nước, bố trí xen kẽ giữa các phân khu nhằm tạo hành lang sinh thái, hài hòa cảnh quan và xây dựng môi trường sống phù hợp cho động vật.

Bên cạnh mục tiêu phát triển du lịch, dự án được kỳ vọng mở thêm cơ hội việc làm và sinh kế cho người dân địa phương. Trong giai đoạn xây dựng, nhu cầu lao động dự kiến khoảng 400-500 người; khi vận hành, con số này khoảng 700-1.000 người. Người dân cũng có thể tham gia chuỗi dịch vụ hỗ trợ du lịch như lưu trú, ăn uống, vận chuyển và cung cấp sản phẩm đặc trưng địa phương.

Công viên Safari Ba Vì được định hướng gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực phía Tây Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch sinh kế địa phương theo hướng gắn với du lịch và dịch vụ.