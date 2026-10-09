Hà Nội: Công bố khánh thành, khởi công, triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu

18 công trình, dự án mở rộng không gian phát triển Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc công bố các công trình, dự án không chỉ ghi nhận kết quả đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng mà còn tạo thêm động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư các dự án.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sau 72 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu giải quyết những vấn đề cấp thiết về hạ tầng, giao thông, môi trường và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Trong đợt này, Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng (gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật; 14 dự án khởi công mới).

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong nhóm bốn công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, nổi bật là đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dài khoảng 58,2km, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng.

Sau hơn ba năm triển khai, sản lượng thi công ước đạt 90%, trong đó khoảng 40km đã được thảm bê tông nhựa. Ngày 9/10, đoạn tuyến dài 15km từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long được thông xe kỹ thuật. Thành phố dự kiến tiếp tục thông xe khoảng 22km trong tháng 11, phấn đấu hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026.

Cùng với đó, ba đoạn tuyến cuối của đường Vành đai 2,5, dài khoảng 2,2km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang tập trung thi công các hạng mục còn lại.

Ở lĩnh vực vận tải hành khách, Bến xe Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, công suất dự kiến 800 - 1.000 lượt xe/ngày, được định hướng trở thành đầu mối vận tải hành khách thứ 7 của Thủ đô.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu.

Đối với 14 dự án khởi công mới, Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics. Tiêu biểu là tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng; Cảng thủy nội địa Giang Biên khoảng 2.551,8 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 khoảng 4.455 tỷ đồng.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đánh dấu bước tiến trong phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng cho Hà Nội.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, các dự án này góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm. Quá trình triển khai phải đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung, bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Đáng chú ý, các dự án cải thiện môi trường tiếp tục được dành nguồn lực lớn. Trong đó, dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; dự án xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây khoảng 11.681 tỷ đồng; hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 - Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô khoảng 4.038 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là những công trình quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề môi trường tồn tại nhiều năm. Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thu gom, xử lý nước thải, cải tạo dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước và chỉnh trang cảnh quan.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, Hà Nội triển khai các dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, du lịch như không gian văn hóa, dịch vụ tại 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại Sóc Sơn; Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh.

Trong lĩnh vực giáo dục, ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng có tổng mức đầu tư hơn 2.160 tỷ đồng. Dự án Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung thuộc Công an thành phố có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

"18 công trình, dự án tiêu biểu lần này vừa hướng tới giải quyết những nhu cầu cấp thiết của Thành phố, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới", Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định.

Không để dự án khởi công rồi chậm triển khai, kéo dài tiến độ

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

Thành phố tiếp tục xác định ngân sách nhà nước tập trung cho các công trình hạ tầng thiết yếu, lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và những nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố danh mục công trình, dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tuy nhiên, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Huy động được nguồn lực mới là bước đầu. Quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng công trình".

Đối với các dự án quy mô lớn, đặc biệt là những dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), thành phố yêu cầu chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, trách nhiệm; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Để các công trình sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, phải khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định.

Đặc biệt, công trình giao thông phải bảo đảm phương án tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ và an toàn. Đối với công trình y tế, phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và điều kiện chuyên môn trước khi phục vụ người dân.

Các cơ quan, đơn vị cần theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế sau khi công trình được đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Thứ hai, đối với các dự án khởi công mới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công.

Sự kiện thể hiện quyết tâm và niềm tin vào việc triển khai hiệu quả các công trình, dự án, tạo động lực phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, bền vững.

Mỗi dự án phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công.

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án PPP, cần kiểm soát chặt chẽ thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán theo quy định.

"Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư", Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Thứ ba, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trọng tâm là giải quyết các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; đồng thời gắn tiến độ thi công với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động xử lý, xác định rõ đầu mối và thời hạn giải quyết. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án cụ thể, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh tiến độ, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và đơn vị thi công phải đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. "18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực phát triển cho Thủ đô", Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.