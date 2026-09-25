Hà Nội công bố kết quả thi học sinh giỏi năm học 2026-2027

Các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi có thể truy cập Hệ thống quản lý thi của Sở GD-ĐT Hà Nội tại địa chỉ: https://quanlythi.hanoi.edu.vn/, tải danh sách kết quả thi và thông báo kết quả tới thí sinh.

Từ 8h30 ngày 25/9, thí sinh, phụ huynh có thể truy cập Cổng thông tin điện tử https://diemthi.hanoi.edu.vn/Default.aspx để tra cứu điểm bài thi.

Gần 5.600 học sinh Hà Nội dự thi chọn học sinh giỏi thành phố. Ảnh: Thảo Phạm/Hà Nội Mới

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 26/9 đến hết ngày 29/9, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo liên hệ với trường nơi mình đang học để nhận và nộp Đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo mẫu. Thí sinh ghi đầy đủ, chính xác các thông tin: họ tên, ngày sinh, trường, điểm thi, phòng thi, số báo danh, mã học sinh, môn thi, bảng dự thi và điểm bài thi đề nghị phúc khảo.

Các nhà trường tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh; kiểm tra, xác nhận thông tin và tổng hợp danh sách học sinh đề nghị phúc khảo từ ngày 26-29/9.

Trước 17h30 ngày 29/9, các trường cần nhập dữ liệu học sinh đăng ký phúc khảo trên hệ thống quản lý thi và gửi danh sách về Sở GD-ĐT Hà Nội.

Các nhà trường chịu trách nhiệm thông báo đầy đủ thời gian, quy trình đăng ký phúc khảo đến thí sinh và phụ huynh; không tiếp nhận hồ sơ sau thời hạn quy định.

Năm nay, gần 5.600 học sinh từ 205 trường THPT của Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia diễn ra trong hai ngày 14-15/9, được chia thành 2 bảng: bảng A - chọn học sinh giỏi cấp thành phố; bảng B - chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia.