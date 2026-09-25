Hà Nội: Công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2026-2027

(Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Để tra cứu điểm các bài thi, thí sinh, cha mẹ thí sinh truy cập Cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục Hà Nội tại địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn, nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

Sau khi biết kết quả điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo thực hiện đăng ký từ ngày 26 đến hết ngày 29/9. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết không tiếp nhận hồ sơ phúc khảo sau thời gian quy định. Thí sinh liên hệ với trường nơi đang học để nhận và nộp Đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo mẫu.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9. Toàn thành phố có gần 5.600 thí sinh của 205 trường đăng ký dự thi.