Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12

Gần 5.600 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi quốc gia. Ảnh: Phạm Thảo

Ngày 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điểm bài thi và lịch nộp đơn phúc khảo kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Thí sinh truy cập Cổng thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ diemthi.hanoi.edu.vn, nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống để tra cứu điểm bài thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo đăng ký từ ngày 26-9 đến hết ngày 29-9. Thí sinh liên hệ với trường nơi đang học để nhận và nộp Đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo mẫu. Đơn phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin gồm họ tên, ngày sinh, trường, điểm thi, phòng thi, số báo danh, mã học sinh, môn thi, bảng dự thi và điểm bài thi đề nghị phúc khảo.

Các trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra, xác nhận thông tin và tổng hợp danh sách học sinh đề nghị phúc khảo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường thông báo đầy đủ thời gian, quy trình đăng ký phúc khảo đến thí sinh và cha mẹ thí sinh; không tiếp nhận hồ sơ sau thời hạn quy định.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 14 và 15-9, gồm 2 bảng thi. Bảng A chọn học sinh giỏi thành phố; bảng B vừa chọn học sinh giỏi thành phố, vừa chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia.

Toàn thành phố có gần 5.600 thí sinh của 205 trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học đăng ký dự thi.