Hà Nội công bố giá bán 164 căn nhà ở xã hội tại hai dự án

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, 164 căn hộ dự kiến được chuyển từ hình thức cho thuê sang bán trong đợt này thuộc hai dự án nhà ở xã hội NHS Phương Canh và NHS Trung Văn, nằm tại khu vực phía Tây thành phố.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại ô đất K-1, phường Xuân Phương (trước đây thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) có 98 căn hộ được chuyển sang bán trong đợt 1.

Tòa nhà ở xã hội NHS Trung Văn.

Các căn hộ có diện tích từ 43,4 đến 65,4m², với giá bán được công bố là 16.623.749 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì 316.643 đồng/m².

Với mức giá trên, tổng giá trị mỗi căn hộ dao động từ khoảng 721 triệu đồng đến gần 1,09 tỷ đồng, tùy diện tích.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, Công ty cổ phần Bất động sản Bắc 9 và Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 5.000m², quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 47.435m², không bao gồm tầng hầm.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, thuộc ô đất HH-02A, nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (trước đây thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), có 66 căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán.

Diện tích các căn hộ dao động từ 69,9 đến 76,8m². Giá bán được xác định là 20.175.229 đồng/m², đã bao gồm VAT, chưa tính kinh phí bảo trì 384.290 đồng/m².

Theo diện tích và đơn giá công bố, tổng giá trị mỗi căn hộ tại dự án này ước tính khoảng 1,41 đến 1,55 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700m², gồm 32 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Chỉ người đang thuê nhà tại dự án mới được đăng ký mua

Theo kế hoạch, cả hai dự án dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 9/12/2026 đến hết ngày 22/1/2027.

Thời gian ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ dự kiến thực hiện trong tháng 2/2027.

Đáng chú ý, 164 căn hộ nói trên không thuộc diện mở bán rộng rãi cho tất cả người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Đối tượng được đăng ký mua là các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở xã hội tại chính dự án và đáp ứng đầy đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông báo chính thức của chủ đầu tư để nắm rõ thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết.

Đồng thời, người có nhu cầu cần thực hiện thủ tục trực tiếp theo hướng dẫn, tránh giao dịch qua các tổ chức, cá nhân trung gian không được phép, đặc biệt là những trường hợp nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc cam kết suất mua nhà ở xã hội trái quy định.