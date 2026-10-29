Hà Nội công bố đơn giá nhân công xây dựng mới, cao nhất 790.000 đồng/ngày

Theo công bố, bảng đơn giá được chia thành hai vùng, áp dụng đối với các nhóm nhân công xây dựng, vận hành máy và thực hiện các công tác khác. Trong đó, nhân công xây dựng được chia thành 4 nhóm, với đơn giá khác nhau giữa vùng 1 và vùng 2.

Theo công bố, giá nhân công xây dựng tại Hà Nội có sự chênh lệch rõ rệt giữa vùng 1 và 2.

Cụ thể, nhóm 1 gồm các công việc chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ, tháo dỡ, vệ sinh, phục vụ thi công như bốc xếp, vận chuyển, đóng bao, giàn giáo và các công tác đất, đá, cát.

Đơn giá nhóm này là 409.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 358.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Nhóm 2 gồm thi công cọc, gia cố, khoan tạo lỗ, bê tông xi măng, lắp đặt cấu kiện bê tông, ván khuôn, cốt thép, bê tông nhựa, xây gạch, đá và các công việc chưa được quy định tại nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4.

Đơn giá tương ứng là 428.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 372.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Nhóm 3 bao gồm lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình, đường ray, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ, kết cấu sắt thép, cáp thép; các công việc trát, ốp, lát, láng, làm trần, mái, sơn, bả và khảo sát xây dựng.

Đơn giá được công bố là 443.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 386.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Đối với nhóm 4, gồm lắp đặt, tháo dỡ đường dây tải điện, trạm biến áp, thiết bị công nghệ, thông tin, tín hiệu, đo lường, điều khiển và thí nghiệm, đơn giá lần lượt là 470.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 409.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Ngoài các nhóm nhân công xây dựng, bảng công bố còn quy định đơn giá đối với nhân công vận hành, điều khiển máy và một số công việc khác.

Nhân công vận hành máy, điều khiển máy có đơn giá 474.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 407.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Đối với lái xe, mức giá tương ứng là 451.000 đồng/ngày và 388.000 đồng/ngày. Nhân công vận hành tàu thuyền có đơn giá 456.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 419.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Trong nhóm nhân công thực hiện các công tác khác, kỹ sư thực hiện khảo sát, thí nghiệm có đơn giá 451.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 419.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Nghệ nhân có mức giá tương ứng 707.000 đồng/ngày và 648.000 đồng/ngày. Thợ lặn là nhóm có đơn giá cao nhất, ở mức 790.000 đồng/ngày tại vùng 1 và 729.000 đồng/ngày tại vùng 2.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, đơn giá được công bố là mức bình quân tại thời điểm xác định, áp dụng cho khu vực tương ứng để tham khảo khi lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức giá được tính trên cơ sở 26 ngày công/tháng, mỗi ngày làm việc 8 giờ, chưa bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động phải nộp. Đơn giá cũng chưa bao gồm tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ đối với công việc nặng nhọc, độc hại và các khoản bồi dưỡng bằng hiện vật. Với những công việc phát sinh các chế độ này, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan căn cứ quy định để tính toán, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.