Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, vốn đầu tư hơn 384.000 tỷ dịp 10/10

Chiều 9/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư

Phát biểu tại Lễ Công bố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, cách đây 72 năm, ngày 10/10/1954 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Thủ đô Hà Nội, mở ra một giai đoạn phát triển và khát vọng xây dựng Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô trong sự phát triển chung của đất nước.

Toàn cảnh Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

“Kỷ niệm ngày lịch sử này, cùng với việc nhìn lại chặng đường đã qua, Thành phố xác định cần tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhất là về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và chất lượng các dịch vụ phục vụ Nhân dân”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết.

Điểm lại báo cáo của Văn phòng UBND TP. Hà Nội và video trình chiếu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong đợt này, TP. Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

“Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định những con số nêu trên cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

“Như các đồng chí đã theo dõi qua phóng sự vừa trình chiếu, 18 công trình, dự án tiêu biểu được triển khai trên nhiều lĩnh vực, thể hiện những ưu tiên của Thành phố trong giải quyết các vấn đề trước mắt và chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh và khái lược lại thông tin, quy mô 18 công trình.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá, nhìn tổng thể, 18 công trình, dự án tiêu biểu lần này vừa hướng tới giải quyết những nhu cầu cấp thiết của Thành phố, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới.

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành hay quy mô các dự án được khởi công, mà là hiệu quả thực tế sau đầu tư. Các công trình phải được khai thác, sử dụng hiệu quả; các dự án mới phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội còn chỉ ra một con số đáng chú ý về danh mục công bố lần này. “Một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết.

Chủ tịch Hà Nội nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm

Để các công trình, dự án được công bố triển khai đúng mục tiêu và sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, cần khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định.

Đặc biệt, đối với các công trình giao thông, phải bảo đảm phương án tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ và an toàn. Đối với các công trình y tế, phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn để phục vụ người dân. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế sau khi công trình được đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thứ hai, đối với các dự án khởi công mới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công. “Mỗi dự án cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu.

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần kiểm soát chặt chẽ thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán theo quy định. Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Thứ ba, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. “Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo ngay, đồng thời đề xuất phương án giải quyết cụ thể”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

Ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt 10/10 này, thành phố Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.Những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.Một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.