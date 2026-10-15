Theo các quyết định được công bố, ông Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố, được điều động đến công tác tại Sở Tư pháp để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đối với công tác cán bộ tại xã Kim Anh, ông Đỗ Xuân Huân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; ông Đỗ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh. Hai cán bộ này được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Quân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026-2031.