Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định số 390-QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý của ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho ông Lê Công Thành (Ảnh: Quang Thái).

Theo Quyết định số 2818-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2819-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2820-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Ông Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định về công tác cán bộ cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới tại các xã Hát Môn, Quốc Oai, Kiều Phú (Ảnh: Quang Thái).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tin tưởng giao trọng trách mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Thành phố đang đồng thời triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Yêu cầu không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ, mà quan trọng hơn là đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể. Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, việc ông Lê Công Thành được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn và đề nghị ông Thành nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình Thủ đô, chương trình công tác của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy; phát huy kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác để nâng cao chất lượng tham mưu.

Công tác tham mưu phải chủ động, đi trước và có chiều sâu; không chỉ tổng hợp, truyền đạt thông tin mà phải nghiên cứu, phân tích, phát hiện vấn đề, đề xuất phương án xử lý và theo sát đến kết quả cuối cùng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Đối với 3 cán bộ được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy tại địa phương mới và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị bắt tay ngay vào công việc, không để có khoảng trống, không để công việc bị gián đoạn.

Trước hết, phải nhanh chóng nắm chắc địa bàn, gần dân, sát cơ sở; kế thừa những kết quả, kinh nghiệm tốt của địa phương, đồng thời sớm nhận diện những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung giải quyết.

Bên cạnh đó, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Cán bộ được luân chuyển đến địa bàn mới phải mang theo tinh thần mới, cách làm mới, nhưng trước hết phải biết lắng nghe, tôn trọng tập thể và thực tiễn địa phương.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát, quyết liệt trong quản lý, điều hành. Hiệu quả công tác phải được đo bằng kết quả thực chất, bằng những vấn đề được giải quyết, bằng chuyển biến của địa bàn và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chứ không chỉ bằng báo cáo hay quy trình.