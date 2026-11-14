Hà Nội công bố 25 sản phẩm du lịch đặc trưng trên nền tảng số Hanoi Go

Sản phẩm du lịch đường sắt "Hà Nội 5 cửa ô". Ảnh: Hoàng Lân.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, thành phố ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, trong đó tích hợp danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng Hà Nội với tên gọi “Hành trình đặc sắc Hà Nội”. Đây là kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng và công bố danh mục các sản phẩm du lịch đặc trưng Thủ đô năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19-10-2026 của UBND thành phố, thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9-10-2026 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030.

Để lựa chọn những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Thủ đô, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị quản lý điểm đến rà soát, xây dựng danh mục trên cơ sở 5 tiêu chí: Bản sắc, tính khác biệt của Hà Nội; sức hút và khách mục tiêu; chiều sâu trải nghiệm, khả năng chi tiêu; độ sẵn sàng và năng lực tổ chức; liên kết dịch vụ, hiệu quả và an toàn.

Kết quả, danh mục được hoàn thiện và công bố trong tháng 11-2026, gồm 25 sản phẩm tour, tuyến và trải nghiệm thuộc 10 nhóm: Du lịch di sản, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội; du lịch văn hóa dân tộc và trải nghiệm cộng đồng; du lịch làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống; du lịch đô thị và khám phá Hà Nội; du lịch ẩm thực và văn hóa thưởng thức Hà Nội; du lịch đêm và trải nghiệm văn hóa Hà Nội; du lịch đường sắt và trải nghiệm giao thông di sản; du lịch sáng tạo và trải nghiệm văn hóa Thăng Long - Hà Nội; du lịch bảo tàng và giáo dục di sản; du lịch học đường, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm được thiết kế theo hướng khai thác chiều sâu di sản, chuyển hoạt động tham quan thành những hành trình khám phá có câu chuyện và trải nghiệm cụ thể.

Ở nhóm du lịch di sản, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội, sản phẩm “Thăng Long tứ trấn - Dấu thiêng kinh thành” khai thác câu chuyện bốn ngôi đền thiêng trấn giữ bốn phương kinh thành, gồm Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Trấn Vũ. Sản phẩm “Em khám phá Thăng Long Tứ trấn” dành cho học sinh, kết hợp tìm hiểu lịch sử với phiếu nhiệm vụ và trò chơi giải đố tại các điểm đến.

Ở nhóm du lịch văn hóa dân tộc và trải nghiệm cộng đồng, “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” khai thác không gian văn hóa, kiến trúc, lễ hội, trang phục và ẩm thực tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các sản phẩm hành trình “Mường Cốc - Sống cùng văn hóa Mường”, “Dưới chân núi Tản”, “Đường Lâm - Đất hai vua”, “Mường Cốc - Chạm vào miền núi rừng” cũng mở rộng trải nghiệm tới cảnh quan thiên nhiên, văn hóa tâm linh và di sản làng cổ vùng ngoại thành.

Với nhóm du lịch làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống, các hành trình “Hương và Tơ”, “Làng nghề Việt”, “Một vòng nón Chuông - Một nét Hà Nội xưa” đưa du khách đến với các làng nghề, gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu quy trình sản xuất và trực tiếp làm sản phẩm thủ công. Trải nghiệm “Người kể chuyện nghề gốm bằng đôi bàn tay” tại làng gốm cổ Kim Lan tạo cơ hội để du khách trò chuyện với nghệ nhân, tìm hiểu kỹ thuật tạo hình, đắp nổi và câu chuyện giữ nghề.

Các sản phẩm du lịch đô thị và ẩm thực cũng khai thác những nét đặc trưng trong đời sống Hà Nội. Du khách có thể trải nghiệm “Tour NẾP NHÀ” tại Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; “Mùa cốm Hà Thành”; “Insight Hanoi - Hà Nội trong ngõ nhỏ” khai thác văn hóa ngõ phố, hàng quán gia truyền và những món ăn truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian du lịch về đêm được thể hiện qua sản phẩm “Phố cổ Hà Nội về đêm”, với hành trình khám phá 36 phố phường khi lên đèn, tìm hiểu câu chuyện tên phố, nghề phố, chợ đêm và ẩm thực đường phố. Du khách còn có thể trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn truyền thống như múa rối nước, ca trù hoặc hát xẩm.

Đáng chú ý, nhóm du lịch đường sắt và trải nghiệm giao thông di sản giới thiệu hành trình “Tàu Năm Cửa Ô”, kết nối ký ức đô thị, câu chuyện các cửa ô và không gian chợ Đồng Xuân. Sản phẩm “Chợ Đồng Xuân - Nhịp sống Kẻ Chợ” được xây dựng thành trải nghiệm chuyên đề trên tàu, tái hiện không gian chợ truyền thống và ký ức giao thương của đô thị Hà Nội. Bên cạnh đó, tuyến tàu điện số 6 với hành trình “Hà Nội - Vị phố, hồn phố, nếp nhà” kết nối các trải nghiệm từ ẩm thực, ký ức phố đến đời sống thường ngày.

Ở nhóm du lịch bảo tàng và giáo dục di sản, sản phẩm “Hà Nội - Hành trình qua ngàn năm văn hiến” kết nối Bảo tàng Hà Nội, làng dệt lụa Hà Đông và chùa Trăm Gian. Nhóm du lịch học đường, văn hóa và giáo dục truyền thống có hành trình “Theo dấu người thầy Chu Văn An”, kết nối Văn Miếu - Quốc Tử Giám với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chu Văn An, tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo và hiếu học.

Đến nay, 10/10 nhóm sản phẩm đã được đăng tải trên nền tảng HanoiGo, đạt 100% kế hoạch.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, sau lễ công bố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, cập nhật thông tin, tình trạng khai thác và khả năng cung ứng dịch vụ trên HanoiGo; theo dõi chất lượng tổ chức, phản hồi của du khách, khuyến khích phát triển sản phẩm theo thời lượng, phân khúc và thị trường khách.