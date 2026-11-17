Ban tổ chức cho biết, từ những di tích nghìn năm tuổi, làng nghề truyền thống, những con ngõ nhỏ đậm chất Hà Nội đến trải nghiệm phố cổ về đêm hay hành trình đường sắt độc đáo – mỗi góc của Thủ đô đều có một câu chuyện đang chờ được khám phá.

Nhiều sản phẩm du lịch đang chào đón người dân và du khách tham quan, khám phá

Theo đó, 25 sản phẩm được chia thành mười nhóm gồm có:

1. Du lịch di sản, lịch sử và văn hóa Thăng Long – Hà Nội

2. Du lịch văn hóa dân tộc và trải nghiệm cộng đồng

3. Du lịch làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống

4. Du lịch đô thị và khám phá Hà Nội

5. Du lịch ẩm thực và văn hóa thưởng thức Hà Nội

6. Du lịch đêm và trải nghiệm văn hóa Hà Nội

7. Du lịch đường sắt và trải nghiệm giao thông di sản

8. Du lịch sáng tạo và trải nghiệm văn hóa Thăng Long – Hà Nội

9. Du lịch bảo tàng và giáo dục di sản

10. Du lịch học đường, văn hóa và giáo dục truyền thống

Những hành trình đáng mong chờ

Theo Ban tổ chức, trong số 25 sản phẩm du lịch công bố, nhiều hành trình đáng mong chờ, chào đón người dân và du khách tham quan.

Chạm vào chiều sâu lịch sử qua hành trình “Thăng Long tứ trấn – Dấu thiêng kinh thành”, khám phá những câu chuyện về bốn ngôi đền thiêng trấn giữ kinh thành Thăng Long xưa.

Khám phá tinh hoa làng nghề với “Hương và Tơ”, “Một vòng nón Chuông – Một nét Hà Nội xưa” hay “Người kể chuyện nghề gốm bằng đôi bàn tay”, nơi du khách được gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm các kỹ thuật thủ công truyền thống.

Cảm nhận nhịp sống Hà Nội qua “Tour Nếp nhà” tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, “Mùa cốm Hà Thành” hay “Insight Hanoi – Hà Nội trong ngõ nhỏ”, khám phá những nếp sống, hương vị và câu chuyện đời thường được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khám phá một Hà Nội khi phố lên đèn với “Phố cổ Hà Nội về đêm”, hòa mình vào nhịp sống 36 phố phường, thưởng thức ẩm thực đường phố và những loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống.

Trải nghiệm Hà Nội từ một góc nhìn khác cùng “Tàu Năm Cửa Ô”, hành trình kết nối ký ức đô thị, không gian Kẻ Chợ và những câu chuyện văn hóa gắn với lịch sử Thủ đô.

Học lịch sử qua những trải nghiệm sống động với “Hà Nội – Hành trình qua ngàn năm văn hiến”, “Theo dấu người thầy Chu Văn An” và những chương trình khám phá di sản dành cho học sinh.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch trên nền tảng số

Điểm nổi bật của 25 sản phẩm du lịch là cách khai thác chiều sâu văn hóa, đưa hoạt động tham quan truyền thống trở thành những hành trình có câu chuyện, có trải nghiệm và có sự tương tác với di sản, nghệ nhân cùng cộng đồng địa phương.

Việc chuẩn hóa và tích hợp các sản phẩm trên HanoiGo đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số du lịch Thủ đô, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, lựa chọn và kết nối những trải nghiệm phù hợp với sở thích.

Đến nay, cả 10 nhóm sản phẩm đã được đăng tải trên nền tảng HanoiGo, hoàn thành 100% kế hoạch công bố.

Công chúng có thể phá các hành trình tại: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/