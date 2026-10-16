Hà Nội công bố 2 thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp cận thông tin

Theo đó, danh mục được công bố gồm 2 TTHC là thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu dành cho cá nhân và thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu dành cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Việc công bố nhằm cập nhật danh mục TTHC, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện thống nhất, công khai theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định này, việc công bố danh mục TTHC được thực hiện trên cơ sở Quyết định 1987/QĐ-BTP ngày 29-8-2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố TTHC trong lĩnh vực Tiếp cận thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Đồng thời, căn cứ Luật Tiếp cận thông tin, các quy định về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các văn bản pháp luật liên quan.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 01 hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: PV

Đối với 2 TTHC được công bố, cơ quan giải quyết gồm các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Về thời hạn giải quyết, đối với thông tin đơn giản, có sẵn, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn, thời hạn giải quyết là 12 ngày theo quy định. Trường hợp cần thêm thời gian xem xét, tìm kiếm, phân tách, tập hợp, sao chép hoặc xử lý thông tin, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể gia hạn nhưng không quá 12 ngày và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trước khi hết thời hạn cung cấp thông tin.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong ba hình thức thực hiện TTHC: nộp hồ sơ trực tiếp, gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là các chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Danh mục không quy định phí, lệ phí; tuy nhiên, người yêu cầu cung cấp thông tin phải chi trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại Thông tư 126/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Luật Tiếp cận thông tin.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, việc công bố danh mục 2 TTHC lĩnh vực Tiếp cận thông tin góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát TTHC, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, việc triển khai đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ, nhất là qua Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình gửi yêu cầu và tiếp cận thông tin.

Thông qua việc chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử và nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết, các TTHC được kỳ vọng sẽ triển khai thống nhất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để thuận tiện tra cứu và thực hiện TTHC, người dân, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh hoặc điểm hỗ trợ dịch vụ công số để được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện TTHC.