Hà Nội công bố 18 dự án nổi bật dịp 10/10

Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, dịp 10/10, thành phố có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng vốn khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong đó, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Ở lĩnh vực giao thông, nổi bật là đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài 58,2 km, vốn hơn 56.000 tỷ đồng; 3 đoạn Vành đai 2,5 dài khoảng 2,2 km, vốn 432 tỷ đồng; Bến xe khách Yên Sở gần 450 tỷ đồng và tuyến đường trên cao Cổ Linh hơn 2.200 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực môi trường, dự án xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây có vốn khoảng 11.681 tỷ đồng; dự án cải tạo sông Nhuệ dự kiến hơn 75.000 tỷ đồng, nhằm cải thiện chất lượng nước và khả năng tiêu thoát nước.

Ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đáng chú ý là Công viên Safari Ba Vì rộng khoảng 299 ha; tổ hợp trường đua ngựa Sóc Sơn rộng 125 ha, vốn khoảng 420 triệu USD và dự án khai thác không gian 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghiệp, có Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 quy mô 300 giường, vốn khoảng 789 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tiến Thắng rộng hơn 230 ha cùng các trường phổ thông chất lượng cao tại Sóc Sơn, Thạch Thất, Phù Đổng.

Các công trình, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường, phát triển dịch vụ và mở rộng không gian phát triển Thủ đô.