Hà Nội: Công an xác minh 1.400 người mua thuốc nam chữa khối u của nhóm lừa đảo

Ngày 27/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh và 6 bị can khác về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cảnh sát làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tú.

Trước đó, Công an phường Hà Đông phát hiện nhiều tài khoản Facebook có tên “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân” thường xuyên quảng cáo các sản phẩm mang tên “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện” với nội dung chữa khỏi các bệnh về khối u.

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát làm rõ Nguyễn Văn Tú (SN 1998, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là người sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên.

Tú thường liên hệ, thỏa thuận với chủ hộ kinh doanh Dương Thị Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội) để bào chế các thân, lá cây không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng thái thành miếng nhỏ hoặc bào chế thành dạng bột, cao rồi lừa đó là thuốc nam gia truyền chữa bệnh khối u để bán trên mạng xã hội.

Ngoài Tú và Quỳnh, cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm: Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1999, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh); Đinh Mạnh Đức (SN 2001, trú tại Nam Sách, Hải Phòng); Hoàng Quốc Đạt (SN 2001, trú tại Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Tiếp đó là Lê Hồng Quân (SN 1998, trú tại xã Chiến Thắng, Hà Nội); Vương Mạnh Điệt (SN 2002, trú tại xã Thạch Thất, Hà Nội) và Triệu Thị Thảo (SN 2003, trú tại Kiến Hưng, Hà Nội).

Đối tượng Dương Thị Quỳnh.

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 người bị hại. Bước đầu xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh hơn 1.400 trường hợp mua sản phẩm liên quan, với tổng số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, vụ án là cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm tạo dựng niềm tin, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Người dân cần thận trọng trước các quảng cáo có nội dung cam kết chữa khỏi bệnh, đặc biệt là những bệnh lý phức tạp như khối u nhưng không có căn cứ khoa học và pháp lý rõ ràng.