Hà Nội: Công an xã Thanh Oai bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại Sơn La

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) vừa phối hợp triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Học Trung (sinh ngày 24/9/1990, trú tại thôn Phố Gốt, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) - là đối tượng truy nã nguy hiểm, khi kẻ này đang lẩn trốn tại tỉnh Sơn La.

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Học Trung về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Xuân Mai, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Học Trung bị bắt giữ khi đang đang lẩn trốn tại tỉnh Sơn La. Ảnh: CAHN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thanh Oai phát hiện Trung đã rời khỏi nơi cư trú và trốn lên khu vực vùng cao nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Xác định chính xác đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, ngày 17/9/2026, tổ công tác của Công an xã Thanh Oai đã triển khai lực lượng, mật phục và vây bắt thành công đối tượng.

Ngay sau khi khống chế và bắt giữ an toàn, Công an xã Thanh Oai đã tiến hành hoàn thiện toàn bộ hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Nguyễn Học Trung cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.