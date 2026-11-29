Khoảng 14h30 ngày 27/11, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo vụ việc đến Công an xã Hòa Lạc (Hà Nội), đề nghị phối hợp xác minh, tìm kiếm một sinh viên Trường Đại học Giáo dục có dấu hiệu bị lừa đảo theo thủ đoạn "bắt cóc online".

Sinh viên được bàn giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sau khi được lực lượng công an tìm thấy an toàn (Ảnh: nguồn Công an xã Hoà Lạc).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương rà soát các địa điểm nghi vấn, đồng thời kiểm tra những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Sau thời gian ngắn xác minh, công an tìm thấy sinh viên trong tình trạng an toàn, kịp thời ngăn chặn nguy cơ người này tiếp tục bị các đối tượng khống chế tâm lý. Sinh viên được bàn giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ ổn định tinh thần.

Theo Công an xã Hòa Lạc, đây là hình thức lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý lo sợ, hoang mang của nạn nhân để kiểm soát hành vi, khiến họ tự cô lập khỏi gia đình và những người xung quanh.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án, đường dây tội phạm, hoạt động rửa tiền hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Để tạo sức ép và buộc nạn nhân làm theo, chúng liên tục đưa ra những lời đe dọa, yêu cầu người bị nhắm đến tự cách ly, không liên hệ với gia đình, bạn bè và nhà trường. Thậm chí, nạn nhân còn bị hướng dẫn thuê phòng trọ, nhà nghỉ hoặc khách sạn ở một mình nhằm tránh sự phát hiện của người thân.

Trong quá trình này, nạn nhân bị yêu cầu duy trì liên lạc qua điện thoại, thực hiện cuộc gọi video, đồng thời cung cấp hình ảnh, vị trí và thông tin cá nhân. Các đối tượng có thể sử dụng những dữ liệu trên để dựng lên tình huống người bị hại đang bị khống chế hoặc gặp nguy hiểm, sau đó liên hệ gia đình, yêu cầu chuyển tiền với lý do bảo lãnh, xác minh hoặc giải quyết vụ việc.

Thực chất, đây là thủ đoạn thao túng tâm lý, khiến nạn nhân tự cô lập và vô tình trở thành công cụ để các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Trước thủ đoạn trên, Công an xã Hòa Lạc khuyến cáo sinh viên và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa:

Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu điều tra, xác minh vụ việc qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP.

Không truy cập đường link không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Không thực hiện yêu cầu tự cách ly, thuê phòng trọ, nhà nghỉ hoặc khách sạn theo chỉ dẫn qua điện thoại của người không rõ danh tính.

Giữ bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và chủ động kiểm chứng thông tin qua cơ quan chức năng khi nhận được cuộc gọi có nội dung đe dọa.

Chủ động thông báo cho gia đình, bạn bè hoặc nhà trường khi phát hiện dấu hiệu bất thường; không che giấu hoặc tự giải quyết sự việc một mình.

Trường hợp bản thân hoặc người thân có dấu hiệu bị lừa đảo theo thủ đoạn "bắt cóc online", người dân cần nhanh chóng liên hệ Công an xã Hòa Lạc hoặc gọi số điện thoại khẩn cấp 113 để được hỗ trợ.

Công an xã Hòa Lạc nhấn mạnh, cơ quan công an không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê phòng khách sạn hoặc cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ hoạt động điều tra qua điện thoại.