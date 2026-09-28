Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Ngày 28/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều ngày 20/5/2019 tại khu vực gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao (giao lộ ngã tư Trần Duy Hưng – Phạm Hùng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).

Vào thời điểm trên, khi một người phụ nữ đang dừng xe máy chờ đèn đỏ, đối tượng Nguyễn Hữu Hào (sinh năm 1977, thường trú tại xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) đã bất ngờ áp sát, ngồi lên phía sau xe, dùng lời lẽ đe dọa và tát vào mặt nạn nhân nhằm cướp chiếc xe máy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hào. Ảnh: CAHN

Do hoảng sợ, người phụ nữ này bỏ lại xe, hô hoán kêu cứu, đồng thời vứt điện thoại và túi xách ra xa. Hào điều khiển xe bỏ chạy khoảng 1 mét thì đâm vào đuôi một chiếc taxi, ngã ra đường và bị người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan Công an.

Trong lúc người dân đang vây bắt đối tượng, người phụ nữ trên đã quay lại lấy lại xe máy, điện thoại cùng túi xách rồi điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường theo hướng Đại lộ Thăng Long. Từ đó đến nay, nạn nhân vẫn chưa đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ là bị hại trong vụ án nêu trên. Người phụ nữ có đặc điểm như trên hoặc công dân biết thông tin về người bị hại đề nghị liên hệ Điều tra viên thụ lý theo số điện thoại 0563992222 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.