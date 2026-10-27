Hà Nội: Con trai đi xe điện lạng lách, đánh võng trên đường, mẹ bị xử phạt nặng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh 2 học sinh chở nhau trên xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Hành vi vi phạm được người dân đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan, đồng thời mời các em học sinh cùng phụ huynh đến cơ quan Công an làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm, do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là chị L.T.T (SN 1981, trú tại Hà Nội), là phụ huynh của người điều khiển phương tiện; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Với hành vi này, chị T bị xử phạt 9.000.000 đồng theo quy định hiện hành.

Người điều khiển xe và phụ huynh tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, việc giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể khiến phụ huynh phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, chủ động quản lý phương tiện và phối hợp với nhà trường, lực lượng chức năng trong giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.