Hà Nội còn mưa, lũ nhiều sông tiếp tục lên

Đêm 16 và sáng 17-9, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, hai ngày vừa qua, Hà Nội mưa to đến rất to và dông. Tính từ 13h ngày 15 đến 13h ngày 16-9, lượng mưa phổ biến 50-100mm; một số nơi cao hơn như Chợ Cháy 128,6mm, Cầu Rậm 122,8mm, Vân Đình 120mm, Hương Sơn 115,8mm.

Do đới gió Đông Nam đang suy yếu dần, nên từ chiều tối 16 đến sáng 17-9, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau đó mưa giảm dần. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Sang ngày 18-9, Hà Nội mưa tập trung về chiều tối và đêm, lượng mưa giảm so với những ngày trước đó, mức phổ biến 5-15mm.

Lũ sông Bùi đang vượt báo động III, có thể đạt đỉnh ở mức 7,4m. Ảnh: Kim Nhuệ

Về thủy văn, lúc 15h ngày 16-9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,20m, cao hơn báo động III là 0,20m. Đêm 16 và ngày 17-9, lũ sông Bùi tiếp tục lên; dự báo đạt 7,30m lúc 21h ngày 16-9, 7,35m lúc 3h ngày 17-9 và khoảng 7,40m từ 9h đến 15h ngày 17-9, cao hơn báo động III là 0,40m.

Trên sông Tích, mực nước cũng đang lên nhanh. Lúc 15h ngày 16-9, tại trạm Vĩnh Phúc, mực nước đạt 7,96m, chỉ thấp hơn báo động III là 0,04m; tại Kim Quan đạt 8,02m, thấp hơn báo động III là 0,38m. Dự báo đến 15h ngày 17-9, mực nước tại Vĩnh Phúc có thể vượt báo động III là 0,35m, còn Kim Quan đạt báo động III.

Lũ trên sông Đáy tiếp tục lên và chưa đạt đỉnh. Trong đợt này, đỉnh lũ sông Đáy có khả năng vượt báo động II; tại trạm Ba Thá, mực nước cao nhất có thể đạt khoảng 6,85m. Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống cũng có xu hướng tăng trong hai ngày tới nhưng vẫn dưới mức báo động lũ.

Miền Bắc và Bắc miền Trung tiếp tục mưa lớn tới đêm 17-9. Nguồn: Nchmf

Trên phạm vi miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa vẫn tập trung tại nhiều tỉnh, thành phố trong khoảng từ chiều 16 đến ngày 17-9. Lũ trên một số sông miền Bắc cũng ở mức cao. Sáng 16-9, lũ trên sông Bôi tại Phú Thọ đạt đỉnh 14,93m, cao hơn báo động III là 1,93m và sau đó xuống. Lúc 13h cùng ngày, mực nước sông Bôi tại Hưng Thi vẫn cao hơn báo động III là 1,27m; sông Hoàng Long tại Bến Đế, tỉnh Ninh Bình cao hơn báo động III là 0,01m.

Trong đêm 16 và ngày 17-9, lũ trên sông Bôi và sông Hoàng Long được dự báo duy trì ở mức báo động II-III và trên báo động III. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao tại nhiều khu vực miền Bắc.