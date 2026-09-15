Hà Nội còn mưa đến bao giờ? Khi nào trời tạnh ráo, nắng trở lại?

Sau đợt mưa kéo dài từ ngày 14/9 đến 15/9, thời tiết Hà Nội được dự báo vẫn còn mưa trong những ngày tiếp theo. Đáng chú ý, sáng 16/9, người dân đi học, đi làm vẫn có khả năng gặp mưa, trong khi phải đến khoảng 20/9, trời mới có xu hướng khô ráo và xuất hiện nắng trở lại.

Tóm tắt dự báo: Sáng 16/9, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa, cục bộ có nơi mưa to. Trong hai ngày 17 - 18/9, mưa giảm dần nhưng chưa hoàn toàn chấm dứt. Khoảng từ 20/9, thời tiết Hà Nội có thể chuyển sang trạng thái khô ráo hơn, một số thời điểm có nắng.

Hà Nội tiếp tục có mưa trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Hà Nội tiếp tục mưa trong ngày 15/9

Sáng 15/9, nhiều khu vực ở Hà Nội bắt đầu ngày mới trong điều kiện mưa, đường phố ướt và xuất hiện tình trạng đọng nước, ngập cục bộ tại một số tuyến đường. Trong ngày, mưa được dự báo còn xuất hiện nhiều đợt. Xen kẽ giữa các khoảng mưa có thể là thời điểm trời tạnh hoặc hửng sáng, tuy nhiên trạng thái này không kéo dài và mưa có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

Do ảnh hưởng của mưa, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong ngày 15/9 chỉ dao động khoảng 25 - 27°C, khiến thời tiết tương đối mát mẻ. Với diễn biến hiện tại, đợt mưa chưa có dấu hiệu kết thúc hoàn toàn trong hôm nay. Một số mô hình dự báo thời tiết cho thấy Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa vào sáng 16/9. Dù tổng lượng mưa ngày 16/9 được dự báo thấp hơn ngày 15/9, người dân vẫn cần đề phòng những thời điểm mưa lớn.

Khoảng 20/9, Hà Nội có thể tạnh ráo, hửng nắng. Ảnh minh họa

Khi nào Hà Nội tạnh ráo, có nắng trở lại?

Từ ngày 17/9, mưa tại Hà Nội có xu hướng giảm về lượng và tần suất. Sang ngày 18/9, mưa có thể chủ yếu xuất hiện rải rác, thời gian mưa ngắn hơn và phạm vi ảnh hưởng cũng thu hẹp. Theo xu hướng của phần lớn các mô hình dự báo hiện tại, từ khoảng ngày 20/9, Hà Nội có khả năng bước vào giai đoạn khô ráo rõ rệt hơn. Khi đó, mưa giảm đáng kể, thậm chí có thời điểm trời tạnh và xuất hiện nắng.

Tuy nhiên, các mốc dự báo xa vẫn có khả năng thay đổi khi hình thái thời tiết tiếp tục diễn biến. Vì vậy, người dân nên theo dõi thêm các bản tin cập nhật trong những ngày tới. Trong thời gian mưa còn kéo dài, người dân Hà Nội nên chủ động mang áo mưa hoặc ô khi ra ngoài, đồng thời chú ý quan sát khi di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập, đọng nước để bảo đảm an toàn.