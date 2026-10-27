Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 5.289 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Thành phố ghi nhận 18 ổ dịch mới trong tuần, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 229, trong đó 29 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Hà Nội còn 29 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Ảnh minh họa

Số ca tay chân miệng trong tuần là 153, giảm 77 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố ghi nhận 6.397 trường hợp mắc bệnh, không có ca tử vong. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới; 99 ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm đều đã kết thúc hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp mắc sởi trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 412; một trường hợp mắc uốn ván người lớn tại xã Quảng Bị, nâng tổng số ca lên 16, trong đó có một ca tử vong. Thành phố cũng ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 1.675. Chưa ghi nhận ca tử vong do sởi và COVID-19.

CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh, điều tra và xử lý các ca bệnh, ổ dịch. Công tác giám sát sốt xuất huyết được triển khai tại các khu vực có nguy cơ; đồng thời tăng cường giám sát bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong giai đoạn cao điểm sốt xuất huyết từ tháng 9 đến tháng 11, các trạm y tế được yêu cầu chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi căn cứ tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ.

Ngành Y tế cũng tăng cường phối hợp với ngành Thú y để giám sát dịch bệnh trên động vật, phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; đẩy mạnh truyền thông về sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, não mô cầu và các bệnh mùa thu – đông. Người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.