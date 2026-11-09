Hà Nội còn 24 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

Hà Nội ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 564 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 94 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố có 6.407 ca mắc, không có trường hợp tử vong, giảm 5.437 ca so với mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 2021-2025.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã. Tính từ đầu năm, thành phố có 256 ổ dịch, hiện còn 24 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận 153 trường hợp trong tuần, giảm 22 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay có 6.725 ca mắc, không có trường hợp tử vong; hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 2 ca sởi và 13 ca ho gà. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội có 416 ca sởi và 128 ca ho gà, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do hai bệnh này.

CDC Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca mắc, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch. Trong tuần qua, đơn vị tổ chức giám sát tại 9 phường, xã có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Kiều Phú ngày 10/11, Ô Chợ Dừa ngày 12/11 và Bạch Mai ngày 13/11; đồng thời giám sát phòng, chống tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch.

Ngành Y tế khuyến cáo các địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi theo tình hình dịch; giám sát phát hiện bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng. Các trường mầm non, mẫu giáo cần chú trọng vệ sinh, khử khuẩn để phòng bệnh tay chân miệng.

Bên cạnh đó, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với ngành thú y giám sát dịch bệnh trên động vật, tăng cường truyền thông về các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, não mô cầu và các bệnh mùa Thu - Đông; vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.