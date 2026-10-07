Hà Nội còn 220 điểm nguy cơ úng ngập

Theo Sở Xây dựng, 10/10 công trình, dự án khẩn cấp đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ 30/6/2026. Qua các đợt mưa gần đây, khả năng tiêu thoát nước tại nhiều khu vực đã được cải thiện. Tại một số điểm như Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình, mức ngập chỉ khoảng 15 - 20cm và nước rút trong khoảng 30 phút sau khi mưa kết thúc. Nhiều khu vực như Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra, An Khánh... không phát sinh ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn. TP chưa xuất hiện điểm ngập sâu, kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến giao thông.

Theo báo cáo từ các địa phương, Hà Nội hiện còn 220 điểm úng ngập, trong đó 91 điểm thuộc TP quản lý và 129 điểm do cấp xã quản lý.

Sở Xây dựng đã nhận kế hoạch khắc phục của 106/126 xã, phường; đồng thời nhận báo cáo của 117/126 địa phương về kết quả và kế hoạch xử lý các điểm ngập cục bộ.

Ở nhóm dự án cấp bách, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP cho biết 7/10 dự án đã hoàn thành, 2 dự án đang thi công và 1 dự án kiểm soát ngập lụt đang hoàn thiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật. TP đồng thời triển khai 9 dự án thoát nước trung hạn bằng vốn đầu tư công và yêu cầu đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đã hoàn thiện Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 và trình UBND TP xem xét, phê duyệt. Nhiệm vụ lập Quy hoạch cao độ nền và thoát nước Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng đã được UBND TP phê duyệt.

TP yêu cầu các đơn vị duy trì thoát nước, tập trung lực lượng, phương tiện, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm và theo dõi chặt mực nước các sông Nhuệ, Đáy, Tích để chủ động ứng phó mưa lớn. Đồng thời, các dự án đầu tư công chậm tiến độ phải được rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ được phê duyệt.

* Liên quan lĩnh vực chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện giải pháp thiết kế trồng, cải tạo cây, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Các đơn vị được giao triển khai thí điểm các mô hình tăng cường mảng xanh tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao tại đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal city); hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; 3 nhà chờ xe buýt gồm nhà chờ Trường ĐH Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú, nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt.

Với các trụ cầu đường sắt trên cao, dự kiến bố trí hệ khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu trụ cầu, mặt khung giàn cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng, đồng thời bảo đảm kiểm tra kết cấu trụ. Cây ưu tiên trồng tại chân trụ, dẫn leo lên hệ giàn và phân bố quanh các mặt trụ.

Với hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, quy mô nghiên cứu khoảng 200m2 giàn leo, chia theo từng module hoặc từng khoang theo nhịp kiến trúc. Cải tạo đất và trồng cây lên dải đất cây xanh hiện trạng.

Với các nhà chờ xe buýt, dự kiến bố trí bồn, chậu cây tại phía sau hoặc hai bên nhà chờ, không chiếm dụng lối đi của người dân.

Theo Sở Xây dựng, trong điều kiện quỹ đất công cộng ngày càng khan hiếm, việc tích hợp cây xanh với các hạ tầng kỹ thuật cho phép một không gian thực hiện nhiều chức năng đồng thời; tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, giảm áp lực chuyển đổi đất cho các mục đích xây dựng khác, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo vệ môi trường.