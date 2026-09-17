Hà Nội còn 19 điểm ngập, nhiều trạm bơm hoạt động liên tục

Hà Nội còn 19 điểm úng ngập

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 15h ngày 17/9, trên địa bàn công ty quản lý còn 19 vị trí úng ngập do ảnh hưởng của trận mưa lớn trước đó.

Chiều ngày 17/9, Hà Nội còn 19 vị trí úng ngập, giảm 6 điểm so với 11h30 cùng ngày.

Trước đó, lúc 11h30, số vị trí úng ngập còn 25 điểm. Sau khoảng 3 giờ 30 phút, số điểm ngập giảm 6 điểm.

Trong số 19 điểm còn ngập, lưu vực sông Nhuệ có 13 điểm. Các vị trí gồm hầm chui dân sinh 5, Km9+656; khu dân cư tổ dân phố 10P; khu vực nhà ở TT1, TT2; chân cầu HH2 Dương Nội; đường Quyết Thắng; khu vực Bến xe Yên Nghĩa, đoạn từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La.

Ngoài ra còn có nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng phía sau tòa nhà Keangnam; phố Trần Thái Tông; phố Phan Văn Trường, đoạn từ số nhà 25 đến 131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học; đường Phùng Hưng; hầm chui hữu sông Nhuệ và đường Doãn Kế Thiện.

Lưu vực sông Tô Lịch còn 6 điểm úng ngập, gồm Triều Khúc, đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; đường Chiến Thắng; phố Đặng Trần Đức; khu Tổng cục V, Bộ Công an; phố Đội Cấn và ngõ 100 Đội Cấn; phố Giang Văn Minh và các ngõ 36, 42.

Vận hành trạm bơm để hạ mực nước

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp, trũng.

Các lực lượng được triển khai tại hiện trường để giải quyết thoát nước, thu vớt rác tại các ga thu trên địa bàn quản lý. Công ty đồng thời mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy định.

Tại Trạm bơm Yên Sở, 20/20 máy đang được vận hành. Trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì vận hành 4/4 máy; Cổ Nhuế 4/4 máy; Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; Đồng Bông 1 cũ 11/11 máy.

Trạm bơm Đồng Bông 2 cũ vận hành 4/6 máy, trong khi Trạm bơm Đồng Bông 2 mới vận hành 3/3 máy.

Ngoài các trạm trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội còn vận hành các trạm bơm và hệ thống bơm tại Lạc Long Quân, Phan Văn Trường, Bắc An Khánh, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, hầm chui Lê Văn Lương, hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hầm chui nút giao Thanh Xuân, hầm chui nút giao Trung Hòa, hầm chui nút giao Đại học Tây Nam, hầm chui đường sắt và nhiều vị trí khác.

Mưa vẫn tiếp diễn, tiếp tục cảnh giác ngập úng

Đến 15h ngày 17/9, mưa vẫn tiếp diễn tại Hà Nội. Các lực lượng và phương tiện của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước trên hệ thống.

Công ty cũng triển khai vệ sinh, khơi thông dòng chảy và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

Người dân, đặc biệt là người điều khiển phương tiện, cần chủ động theo dõi thông tin về các điểm ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn khi di chuyển.