Tại khu vực đồng bằng và ven biển, trong đó có Hà Nội, từ nửa đêm 24-11 đến sáng 25-11, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, khiến thời tiết chuyển rét. Nhiệt độ Hà Nội sáng nay còn khoảng 16-17 độ C.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, ngày và đêm 25-11 là thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh này. Hôm nay, vùng núi Bắc bộ có khả năng rét buốt hơn do kết hợp giữa không khí lạnh và hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa rào tại các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang.

Ở Trung bộ, khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa, trời rét. Mưa lớn tập trung tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trong ngày và đêm 25-11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực này có mưa to đến rất to và dông.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ ban ngày ít mưa, trời nắng. Đến chiều tối và tối nay, có khả năng có mưa dông cục bộ, nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ hôm nay phổ biến 32-35 độ C, riêng TPHCM có nơi 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ có thể gây ngập úng và cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực có sườn dốc.